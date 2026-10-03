Sayas (PPN) reclama elecciones y dice que Sánchez "no tiene proyecto" más allá de "resistir a cualquier precio"

Sergio Sayas acompañado de varios representantes del PPN antes de la primera reunión de la Junta Gestora del partido. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Gestora del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas, ha considerado que el rechazo este viernes a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados evidencia que el Gobierno de España "no tiene un proyecto de país más allá de lo único que es capaz de hacer Sánchez, resistir a cualquier precio". "Lo único que le importa es continuar en el poder", ha asegurado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la primera reunión de la Junta Gestora del PPN, tras la renuncia de Javier García, Sayas ha defendido que "no puede seguir en el poder un Gobierno que cada vez que va al Congreso de los Diputados pierde las votaciones". Ha afirmado que el Ejecutivo central presentó este viernes "un plan de vivienda contra los españoles, porque el Congreso de los Diputados había votado otro plan alternativo semanas antes".

"Un parlamento que le dice que no al gobierno es un gobierno que no tiene legitimidad para gobernar", ha remarcado. "Por eso, lo único que puede hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones ya. Los españoles lo demandan y España lo necesita y lo merece", ha reivindicado.

Preguntado si el PPN concurriría en solitario o en coalición con otras formaciones en Navarra en caso de adelantarse las elecciones generales, Sayas ha contestado que "nos presentaremos de la mejor manera que sea para Navarra". "No descartamos una coalición electoral. El Partido Popular, se presente como se presente, va a salir a ganar las elecciones generales, las elecciones municipales y las elecciones forales", ha manifestado.

EL PPN "VA A SALIR A GANAR" Y A CONSEGUIR LA PRESIDENCIA DE NAVARRA

Por otro lado, Sergio Sayas ha destacado que el objetivo de la Junta Gestora del PPN en los próximos meses va a ser "presentar a Navarra un proyecto de alternativa, un proyecto de ilusión para recuperar la esperanza en esta tierra". "El Partido Popular va a salir a ganar las elecciones autonómicas y municipales y va a salir a tener la Presidencia del Gobierno de Navarra", ha resaltado.

Para eso, ha remarcado, "desde hoy nos vamos a poner en marcha para presentar un programa a los navarros y dar respuesta a los problemas y las necesidades reales de la gente". En este sentido, ha destacado que "a partir de ahora el Partido Popular va a estar en la calle, no en las sedes". "Vamos a estar recorriendo las empresas, los colectivos, los comercios, las diferentes localidades, porque es ahí donde vamos a poder escuchar a la gente, saber sus necesidades y poder darles una respuesta", ha asegurado.

Sayas ha afirmado que la "prioridad fundamental" del PPN durante los meses que quedan hasta las elecciones forales y municipales va a ser "representar" y "defender a las clases medias en esta comunidad que pagan mucho para no recibir nada".

Ha criticado que "hoy Navarra tiene la peor educación de la historia democrática de esta comunidad". "Hemos bajado 37 puntos en PISA en lectura, 30 puntos en matemáticas, 17 puntos en ciencias, y eso cuando más impuestos estamos pagando", ha reprochado. Por otro lado, ha destacado que en sanidad "hay 68.000 navarros que están esperando una primera consulta y esperan 87 días". "Esto no es propio de un gobierno que nos hablaba de progreso. Esto es una regresión que los navarros no merecen", ha censurado.

También se ha referido a la vivienda, "el principal drama que tienen los navarros en este momento", y ha reprochado que en Navarra "hay suelo disponible para hacer en torno a 30.000 viviendas y no se hacen porque María Chivite no tiene como prioridad la vivienda, sino que su prioridad ha sido la corrupción". Ante esta situación, ha avanzado que el PPN va a presentar un plan de vivienda para la Comunidad foral con medidas que "desde el día uno que lleguemos al Gobierno de Navarra vamos a implantar".