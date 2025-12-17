El secretario de Cohesión Territorial dice que "avaló" el modificado de Belate con argumentos de la dirección de obra

El secretario general técnico del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez, acude a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - PARLAMENTO DE NAVARRA

El secretario general técnico del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez, ha manifestado este miércoles que él ha "avalado jurídicamente" los cambios propuestos en el modificado de la obra de duplicación del túnel de Belate, al que la Intervención General ha decretado un reparo suspensivo, y ha señalado que no siente que tenga "ninguna responsabilidad" porque "emití un informe jurídico con una dirección facultativa que asegura" unos "imprevisibles", que "razona con motivos".

Jiménez ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas y ha señalado que emitió el informe sobre el modificado porque "lo solicitó la Intervención General". Según ha añadido, "es normal en expedientes en los que, dada la importancia que tienen, como este de las obras del túnel de Belate, solicitar un informe jurídico".

Tras señalar que la Intervención no le dijo nada sobre su posterior informe que declara el reparo suspensivo de la modificación, el secretario ha indicado, sobre si no le parecía raro este modificado justo al inicio de la obra, que él se centra en el expediente, "hay una propuesta de resolución, hay un informe de la dirección facultativa y hay un informe de la Dirección General". "A mí me llega el expediente con un informe de dirección facultativa que justifica, por imprevisibilidad, el cambio en esas unidades y eso es lo que estudiamos", ha dicho.

Ha insistido en que "con la documentación que yo tenía en ese momento se presentan tres razones de imprevisibilidad" por parte de la dirección facultativa, que "argumenta" y "justifica". Ha negado que hicismo seguidismo al Gobierno, como le ha trasladado el parlamentario de UPN Pedro González en su interrogatorio. "Para nada", ha asegurado Jiménez.

"Hay unas causas de imprevisibilidad y, por lo tanto, yo hago un informe jurídico en relación a tres supuestos. Es cierto que después Intervención, que tiene competencia y que emite su informe, pide más documentación y le ha dado trascendencia o le ha dado total importancia a que haya una propuesta por parte de la empresa", ha explicado, para asegurar que "al final quien tiene que tomar la decisión es la dirección facultativa".

Ha insistido así en que "la dirección facultativa, que es el órgano competente, el que toma la decisión, menciona que hay un procedimiento en relación con Minas y que además hay unas diferencias en el terreno, en el material, en cuanto a lo previsto en el sondeo, tanto con la excavación como también con el sostenimiento y con otras cuestiones".

Preguntado si cree que el informe de la Intervención le deja a "los pies de los caballos", Eduardo Jiménez ha dicho que hace "los informes con la documentación que tengo, yo no tengo conocimiento de que se haya tomado esa decisión con anterioridad a la obra, las empresas pueden realizar estudios, pero la dirección facultativa en la ejecución de la obra es la que emite el informe correspondiente".

En otro orden de cosas, ha explicado que cuando llegó al departamento como secretario técnico ya se había hecho la propuesta de adjudicación por parte de la mesa de adjudicación de las obras de Belate y "por los compañeros jurídicos tuvo conocimiento" del proceso y le transmitieron que "había discrepancias entre los técnicos y los vocales jurídicos y el interventor".

Ha explicado que, sobre si se borraron los votos particulares en la resolución de adjudicación, que "para nada quise quitar y de hecho se adjuntan en la resolución de adjudicación". "Pero, lógicamente, la resolución de adjudicación tiene que contener la propuesta de adjudicación; la decisión de la mesa de contratación es una decisión unívoca; es decir, es una decisión, como en cualquier otro órgano de gobierno, en el que puede haber discrepancias, pero al final lo que se adopta es la propuesta de adjudicación", ha señalado.

Así ha comentado que "todas las empresas y todas las entidades a las que se notificó la resolución de adjudicación tuvieron conocimiento del acta técnica y de todos los votos particulares; simplemente no se copia, no se extracta dentro de la propuesta, porque, al final, como dice la ley, se propone la adjudicación".

SISTEMA DE VOTACIÓN: "NO HAY UNA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO"

Respecto al sistema de votación que se siguió en la mesa -que pudo dar la opción de que el presidente votara conociendo la valoración del resto de técnicos-, Jiménez ha afirmado que "no hay una regulación del procedimiento para valorar técnicamente". "No hay ningún tipo de previsión. A lo largo de 20 años de trabajo he visto todo tipo de formas, he visto valoraciones de técnicos, he visto que se valore de distintas formas, he visto reuniones presenciales y reuniones telemáticas", ha señalado.

En el caso de Belate, frente a las advertencias recogidas en los votos particulares, Eduardo Jiménez ha señalado que el presidente de la mesa dijo que "era la forma de proceder habitual, los técnicos dan sus puntuaciones con los informes de motivación y luego, con la media, -el presidente- hace el informe de motivación". "Por lo tanto, yo entiendo que hay distintos procedimientos. No se puede exigir uno u otro, aunque es verdad que, lógicamente, hay que trabajar para mejorar los procedimientos. A futuro, se puede estudiar algún otro procedimiento", ha señalado.

Por otro lado, preguntado sobre si tuvo información de que hubiera habido influencia externa en algún miembro de la mesa o si escuchó hablar de los rumores sobre la adjudicación, Eduardo Jiménez ha explicado que a él no le llegó "nada". "Se comentó algo del rumor, que habían comentado los técnicos, pero para nada ningún motivo de influencia, todo lo contrario. Yo creo que en las comparecencias todos los técnicos y todo el personal han votado y han valorado en conciencia, sin ningún tipo de presión", ha señalado.

Además, Eduardo Jiménez no ha considerado que la adjudicación de Belate se pueda considerar nula de pleno derecho. "La nulidad de pleno derecho es la sanción más grave que hay en derecho y tiene que ser para un caso en el que hay una infracción absoluta del procedimiento. En este caso, nosotros entendemos que se han cumplido los requisitos -en la mesa de contratación- porque hay actas, hay correos. Los correos se consideran documentos de trabajo y la ley, en principio, lo admite como forma de comunicación en la que se plasma la voluntad de los distintos miembros de la mesa de contratación a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, vemos que se ajusta la normativa y entendemos que no hay una causa de nulidad de pleno derecho", ha indicado.

EL TRASLADO DEL SECRETARIO

En otro orden de cosas, sobre si alguien en el departamento le trasladó que había que impedir que quien había sido secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena -que emitió un voto particular advirtiendo de posibles irregularidades-, volviera al departamento, Jiménez ha afirmado que "para nada". "La amortización de la plaza -vacante- se solicitó con mucha anterioridad, no es una decisión que toma el Departamento de Cohesión Territorial, la toma Función Pública a través de un decreto de modificación de plantilla y lleva una tramitación. Se solicitó con mucha anterioridad el concurso de traslado", ha dicho, para afirmar que "yo cuando estuve con Lorenzo trabajé normal".

Y sobre el traslado de Serena a una nave de Landaben, ha comentado que "el cambio de adscripción es competencia de la Dirección General" y "no entra dentro de las competencias jurídicas de la Secretaría General Técnica emitir un informe o una revisión jurídica de ese asunto". "Es competencia de la Dirección General de Obras Públicas, que decidía hacer un cambio de adscripción con base en dos motivos. Y yo no tengo competencia", ha expuesto, para indicar que "a mí no me hacen el planteamiento".