El sector de la discapacidad en Navarra reclama el "desbloqueo" de su convenio y subidas salariales

Manifestación de trabajadores del sector de la discapacidad en Navarra para exigir el "desbloqueo" de su convenio. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector de la discapacidad en Navarra se han manifestado este domingo en Pamplona para reclamar el "desbloqueo" en la negociación de su convenio y que este contemple subidas salariales "decentes" que permitan "dejar de perder poder adquisitivo".

La movilización, convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, ha partido al mediodía desde la Plaza de las Merindades, encabezada por una pancarta con el lema 'Convenio discapacidad ya. Desgaitasuneko hitzarmena orain'. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Ni un paso atrás en discapacidad', 'Somos necesarias, somos necesarios', 'Gobierno de Navarra escúchame, si me pisas me pongo en pie' o 'Por un convenio digno'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Tania Alice Buckingham, de CCOO, ha criticado que "llevamos tres años con todo paralizado". Un sector "concertado", lo que significa que la financiación a las entidades "depende de las administraciones". El problema, ha indicado, es que los centros tienen contratos y conciertos con distintas condiciones y fechas de vencimiento. Además, la normativa de desindexación limita que sus importes se actualicen automáticamente conforme al IPC.

Ha destacado que, en estos tres años, no ha habido "ninguna subida salarial" y la propuesta que ahora se les plantea es un convenio transitorio con subidas del 2% en 2026 y del 2% en 2027. Un incremento, ha subrayado, que "no da para nada" porque "no representa la realidad de todas las subidas que hay de la vida".

Por eso, ha exigido que se "desbloquee" esta negociación y ha considerado que "la responsabilidad realmente es de la administración y de las patronales que no llegan a un acuerdo para garantizar una subida decente para la plantilla".

Los sindicatos convocantes, ha explicado, "no hemos llegado ni siquiera a negociar" otras cuestiones como la jornada laboral ante el "estancamiento" con la cuestión del salario. "Estamos bloqueados con el tema de salario, por lo tanto todo lo demás pierde un poco el sentido porque no podemos firmar un convenio solamente con mejoras por un lado sin haber acordado lo que son las subidas" salariales, ha indicado. En este sentido, ha reclamado que "las plantillas no paguen las consecuencias de que la administración y las entidades no lleguen a un acuerdo" o encuentren "una vía para poder financiar a todas las entidades a la vez".

En este sentido, ha lamentado que en las mesas de negociación "al final es un poco pasar la bola del uno al otro" entre las entidades como la administración, que también "pone sus topes". Además, ha apuntado que "siempre sale a relucir el hecho de que el año que viene va a haber cambio de gobierno, y esto también va a influir mucho en esta situación". Por todo ello, ha destacado que "queremos buscar una solución al menos para este año y dejar de perder poder adquisitivo".