El sector del taxi critica que los "incumplimientos" de las VTC se han "agravado" durante los Sanfermines

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Teletaxi San Fermín ha criticado este viernes que los "incumplimientos" de los nuevos operadores de VTC en Pamplona y su Comarca se han "agravado" durante los Sanfermines.

La asociación ha explicado que, desde la llegada, a finales de octubre, de empresas cuyas autorizaciones habilitan exclusivamente la prestación de servicios interurbanos, los profesionales del taxi vienen trasladando a las administraciones competentes y cuerpos policiales presuntos incumplimientos de la normativa.

"Sin embargo, lejos de corregirse, el sector entiende que la situación se ha agravado durante las fiestas. Esa necesidad de reforzar la vigilancia ya fue trasladada por los representantes del taxi en la mesa de coordinación de las fiestas. Sin embargo, la percepción del sector es que los incumplimientos denunciados no solo no se han corregido, sino que se han producido con mayor frecuencia durante esos días", ha lamentado.

La asociación ha explicado que "días antes del inicio de los Sanfermines, Policía Foral desarrolló la campaña anual de inspección de los taxis de Pamplona y Comarca". "Durante estos controles se verifica desde la documentación obligatoria hasta aspectos tan concretos como la entrega del recibo del servicio al usuario, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, pese a que la mayoría de los clientes rechaza dicho ticket. El sector no cuestiona estas inspecciones. Al contrario. Considera que son necesarias para garantizar un servicio seguro y de calidad. Lo que reclama es que el mismo nivel de exigencia se aplique también a las empresas VTC", ha subrayado.

Según las denuncias trasladadas por los profesionales de Teletaxi San Fermín, durante estos meses "se han detectado servicios íntegramente urbanos, captación de clientes en zonas de ocio, estacionamientos en paradas de taxi o precios acordados al margen de la aplicación", conductas que consideran "incompatibles con la normativa vigente".

La asociación ha añadido que "a ello se suma la sospecha fundada de que una parte importante de los servicios no está siendo comunicada al Registro de Comunicaciones de VTC del Ministerio de Transportes, obligación establecida para este tipo de autorizaciones". "De hecho, el sector ha detectado durante las fiestas vehículos que ni siquiera figuran dados de alta en el registro correspondiente prestando servicios de transporte de viajeros", ha apuntado.

Fruto de estas actuaciones existen ya más de un centenar de expedientes sancionadores abiertos, "muchos de ellos actualmente pendientes de resolución". "Sin embargo, mientras esos procedimientos siguen su curso, el sector denuncia que las presuntas irregularidades continúan produciéndose con normalidad", ha censurado.

En ese sentido, ha apuntado que "el control e inspección de este tipo de servicios corresponde exclusivamente a la Administración y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "El sector del taxi no puede asumir esa función ni convertirse en quien deba denunciar de forma permanente unos incumplimientos cuya vigilancia corresponde a la Administración", ha afirmado.

La asociación ha explicado que "durante meses el sector ha optado por la prudencia, trasladando sus denuncias a las administraciones competentes y esperando una respuesta eficaz", pero considera que, tras los Sanfermines, "esa vía ha llegado a su límite".

Además, Teletaxi San Fermín ha subrayado que "a todo ello se suman situaciones vividas durante las fiestas, como la prohibición de acceder a determinadas zonas a taxis que prestaban servicio a personas con movilidad reducida, mientras sí se permitió el paso a otros operadores, unos hechos fueron puestos en conocimiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Por todo ello, la asociación ha exigido a la Administración que "intensifique la inspección de las VTC"; a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que "defienda el servicio público del taxi", y a los distintos cuerpos policiales, "una actuación que garantice el cumplimiento de la normativa".

Teletaxi San Fermín ha señalado que "algunas plataformas han presentado su llegada como un ejercicio de libre competencia", pero "la competencia solo puede ser leal cuando todos los operadores cumplen las obligaciones y las reglas que les son exigibles". "Hoy eso no está ocurriendo y corresponde a la Administración velar por su cumplimiento", ha afirmado.