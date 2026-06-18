Seis empresas se presentan a la licitación del nuevo servicio de bicicletas eléctricas de la Comarca de Pamplona

Archivo - Una bicicleta del anterior servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis empresas, entre las que se encuentran las principales operadoras nacionales y europeas, se han presentado a la licitación del acuerdo marco que hará posible la implantación, mantenimiento, gestión y operación del futuro Servicio de Bicicleta Pública para toda la Comarca de Pamplona. Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, este martes, las seis empresas tienen de plazo hasta este viernes, a las 14 horas, para entregar un modelo físico de las bicicletas que proponen.

Cuando se cierre el plazo de entrega, comienza el periodo de hasta tres semanas para analizar las propuestas recibidas, que corresponden a 2 UTEs y cuatro empresas en solitario; después, se procederá a revisar la oferta económica y la documentación, de forma que la empresa seleccionada se conocerá a principios de agosto.

La adjudicación del primer contrato derivado del acuerdo marco, que corresponde a Pamplona, con 50 bases, 500 bicis y un precio de adjudicación de 8,5 millones para 10 años, se producirá a partir de la tercera semana de agosto. Tras esta adjudicación, el periodo de implantación del servicio en la capital será de siete meses: la previsión es que el servicio esté plenamente operativo en Pamplona en el mes de abril de 2027, informan en una nota de prensa desde el Consistorio.

Dentro del acuerdo marco, diseñado para posibilitar la comarcalización, se adjudicarán los contratos derivados para el resto de ayuntamientos, a través de tres "ventanas de oportunidad" previstas para este mismo año, para 2027 y para 2028. En la primera "ventana", cuya adjudicación se ha fijado en noviembre, una quincena de ayuntamientos ya ha confirmado su interés para concurrir con un pedido conjunto de 40 bases y 400 bicicletas. Respecto a las otras dos "ventanas", las de 2027 y 2028, están diseñadas para que nuevos ayuntamientos se sumen al servicio o para que los que ya estuvieran inscritos en él puedan ampliar su servicio con nuevas bases y bicicletas.

Al segundo contrato previsto, que por el momento aglutina a 15 ayuntamientos y 40 bases, se le ha asignado un valor nominal de 5.624.998,18 euros; al tercer contrato (previsto para noviembre de 2027), se le asigna un valor de hasta 4.938.349,18 euros; y al cuarto contrato (noviembre de 2028), se le asignan 4.722.065,64 euros. Estas previsiones suman, en conjunto, 23,75 millones de euros. El margen hasta los 30,9 millones de inversión es un 'colchón' para asegurar la posición institucional ante posibles modificaciones del contrato, ya sean tecnológicas o por ampliación del pedido más allá de las 150 bases previstas

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN: LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Para la adjudicación del contrato, se seleccionará la oferta "con la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con criterios sujetos a juicio de valor", que sumarán un máximo de 45 puntos, y criterios cuantificables mediante fórmulas: la oferta económica (máximo 45 puntos) y criterio social (máximo 10 puntos).

En los primeros criterios se ponderará la propuesta de bicicleta (10 puntos), la arquitectura del sistema, estaciones y sistema de acceso (15 puntos), el plan de mantenimiento (2 puntos), el plan de logística (3 puntos), la gestión del servicio de atención a las personas usuarias (3 puntos), la plataforma de gestión (3 puntos), los equipos, flota de vehículos e instalación (3 puntos), la fase de formación (2 puntos), el sistema de administración económica (2 puntos), el plan de gestión medioambiental (1 punto) y el informe anual del servicio (1 punto).

El "criterio social" permitirá obtener hasta diez puntos por el compromiso de contratar a las personas que venían prestando el servicio hasta el 13/02/2026, "fecha de la cancelación unilateral del servicio por la empresa concesionaria", en un plazo máximo de seis meses desde la formalización del primer contrato derivado y, en cualquier caso, antes de la puesta en funcionamiento del nuevo servicio, mediante contratos de carácter indefinido.