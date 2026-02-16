Seis heridos tras una una salida de vía en Falces

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde de este lunes tras salirse de la vía y caer por un terraplén el vehículo en el que viajaban en Falces.

El Centro de Gestión de Emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16.48 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Peralta, dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de la zona y patrullas de la Policía Local de Falces y de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra

El siniestro vial se ha producido en un camino asfaltado por el que se accede a la Basílica del Salvador, en Falces. Ha consistido en una salida de vía de un coche, en el que viajaban seis personas, que posteriormente ha caído aproximadamente cinco metros por un terraplén.

Como consecuencia del accidente han sido trasladadas seis personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El conductor, un varón de 20 años, ha sufrido policontusiones y ha quedado ingresado con pronóstico reservado. Además han sido trasladados cinco menores que han quedado ingresados en pediatría, todos ellos con pronóstico reservado: un niño de 13 años con posible fractura de fémur y lesiones faciales, otro niño de 13 años con trauma facial y policontusiones, un niño de 13 años con contusión torácica y quemaduras faciales y un niño de 13 años con TCE y abrasiones. Por último, un niño de 14 años que ha sufrido una contusión en el muslo y TCE ha acudido por sus propios medios al centro de salud de Falces y posteriormente ha sido trasladado a Pediatría del HUN.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro.