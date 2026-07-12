Seis personas trasladadas tras un accidente de tráfico en Saigots

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Saigots, según han informado desde Policía Foral.

El suceso ha tenido lugar en la carretera NA-138, donde se ha producido una colisión entre coche y moto. Cuatro ocupantes del turismo han sido trasladados con heridas leves, mientras que el piloto de la motocicleta sufre posible fractura pierna y su acompañante también ha sido trasladada herida leve.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos así como agentes de la Policía Foral.