Seleccionadas las 8 startups que van a participar en la decimocuarta edición de 'Impulso Emprendedor'

Foto de familia con los mentores y promotores de los proyectos que se han presentado a 'Impulso Emprendedor'. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho startups van a tomar parte en la decimocuarta edición de 'Impulso Emprendedor', el programa de aceleración que promueve el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), para "reforzar el lanzamiento al mercado de empresas innovadoras con potencial de crecimiento".

Se trata de Bee Happy Apicultura, El Deseo Artesano, Homvers, InsAIght, KoAir, Koiote, Mirror Health y Sowify, que han sido elegidas por un jurado integrado por representantes de Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Grupo Enhol, MTorres, Salinas de Navarra, Viscofán y Zabala Innovation Consulting, compañías mentoras del programa, y de CEIN entre 13 candidaturas preseleccionadas.

Para la selección de las startups se han tenido en cuenta criterios como el carácter innovador y/o alto potencial de crecimiento del producto o servicio, la claridad y definición del modelo de negocio, las ventas ya realizadas y el interés y motivación por hacer crecer el negocio.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, CEIN ofrecerá a las empresas elegidas un programa especializado para ayudarles a definir y profesionalizar sus ventas y a integrarlas en su estrategia comercial y empresarial, así como asesoramiento individual. Además, las firmas mentoras aportan a los participantes su visión empresarial, conocimiento y experiencia, así como la dotación económica de los premios de 34.000, 20.000 y 10.000 euros que contempla el programa.

'Impulso Emprendedor', que ha registrado en esta convocatoria 76 solicitudes de participación, se desarrollará hasta el próximo mes de noviembre, y pone a disposición de las startups participantes la instalación gratuita en el Vivero de Innovación de CEIN durante seis meses, así como el acceso a los servicios que se ofrecen en ellos relacionados con el crecimiento empresarial. Los participantes también tendrán acceso a eventos y encuentros empresariales sectoriales tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, las tres startups ganadoras de esta edición podrán acceder a un préstamo participativo de hasta 100.000 euros, otorgado por la sociedad pública Sodena, con el objetivo de "impulsar su crecimiento, consolidar sus proyectos empresariales y apoyar su desarrollo y arraigo en el tejido económico de Navarra".

LAS STARTUPS ELEGIDAS

Las startups elegidas para participar en la decimocuarta edición de 'Impulso Emprendedor' son las siguientes.

- Bee Happy. Mediante la bio monitorización ambiental con abejas proporcionan datos reales y continuos del entorno, "aportando información fiable para la toma de decisiones económicas de una manera más barata y más efectiva".

- El Deseo Artesano. Obrador especializado en la producción de masas de pizza frescas y pizzas artesanas envasadas al vacío. Productos realizados con ingredientes locales y certificaciones de calidad como Reyno Gourmet y productor artesano.

- Homvers. Sistemas robotizados para muebles inteligentes que "abren una gran posibilidad a los espacios reducidos, dando una solución real y la más barata del mercado".

- InsAIght. Diseño de proteínas a la carta con inteligencia artificial para empresas biotecnológicas y farmacéuticas que comercializan productos basados en proteínas.

- KoAir. Simulador de comunicaciones aeronáuticas con inteligencia artificial diseñado para que pilotos y estudiantes de aviación practiquen fraseología "con confianza, desde donde quieran y sin depender de un/a instructor/a".

- Koiote. Ayuda a empresas industriales a mejorar su productividad y eficiencia mediante soluciones digitales adaptadas a sus procesos. Desarrollan herramientas que permiten monitorizar, optimizar y tomar decisiones basadas en datos.

- Mirror Health. Inteligencia artificial e ingeniería de datos dirigidos principalmente a ensayos clínicos del sector salud aportando estandarización de datos y generación de datos sintéticos.

- Sowify. Plataforma de inteligencia artificial para agricultura, que "ayuda a producir mejor, gastar menos y decidir con más precisión".