Seleccionados los 30 proyectos finalistas de los Encuentros de Arte Joven 2026

Participantes en la 42ª edición de los Encuentros de Arte Joven. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 proyectos artísticos han sido seleccionados en la 42ª edición de los Encuentros de Arte Joven, organizados por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ) con el objetivo de promover la creatividad de las personas jóvenes a través de la tutorización, la producción, la exhibición y la difusión de sus propuestas. Compuesta por las modalidades de Artes Escénicas, Artes Plásticas y Audiovisuales, Diseño, Literatura y Música, esta iniciativa pretende ser un certamen en el que jóvenes que provengan del mundo artístico y creativo "puedan encontrarse, crear lazos y desarrollarse, tanto en lo artístico como en lo personal".

El jurado encargado de la selección y tutorización está formado por profesionales como el escritor Ángel Erro y la crítica literaria Irati Majuelo (Literatura), la diseñadora de moda Karlota Laspalas y la artista visual Marisa Mantxola (Diseño), la artista Amaia Molinet junto al artista visual Mikel Belascoain (Artes Plásticas y Audiovisuales), la música Oihana Herrera junto al músico Guillermo Mutiloa (Música), la actriz y directora escénica Eva Azpilicueta y el bailarin y director de teatro Ion Barbarin (Artes Escénicas), coordinados por el INJ.

Los artistas de los proyectos elegidos han participado recientemente en un encuentro donde han podido compartir ideas, tejer redes y tomar parte en un conjunto de talleres interdisciplinares impartidos por el propio jurado en la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe de Pamplona y en la Casa de la Juventud. Las actividades han estado orientadas a "enriquecer sus prácticas artísticas y dotarles de nuevas herramientas para el desarrollo de sus proyectos".

PROYECTOS SELECCIONADOS

En la modalidad de Artes Plásticas y Audiovisuales, se han elegido las siguientes seis propuestas: 'Creatures of the night-other lives', de Ada Garrués Paularena, que muestra escenas alternativas donde vulnerabilidad, deseo y ternura convierten lo marginal en centro; 'Close to Francesca Woodman', de Clarissa Costagliola, una instalación inmersiva donde conversan imagen, cuerpo y sonido; 'I wana be her desde el ser al dejar de ser', de Laura Salvador Paya, una propuesta marcada por toda su materia; 'Cartearse', de Maialen Olite Baztán, que con brillos, canciones, lápiz, charms, uñas, pintauñas y un micro construye su puesta en escena; 'Bayt', de Sara Ferrer Gutiérrez, proyecto que humaniza el sinhogarismo y combate prejuicios mediante procesos de arte comunitario; y, por último, 'Aproximación a la brecha', de Sergio Irañeta Chamizo, un videoensayo instalativo que reflexiona acerca del trauma transgeneracional y el metaconflicto de la historia reciente.

En la modalidad de Diseño, los proyectos escogidos han sido 'Tipografía en abierto', de Edurne Marco García, un espacio de experimentación colectiva sobre el proceso accesible de la creación de un abecedario libre; 'Leku bat bitartean', de Eki Lasquibar e Itziar López, una investigación visual sobre la mirada compartida, la composición y los espacios; 'Pieles de desecho', de Isabel Perez Rubio, accesorios creados con biomateriales a partir de excedentes alimentarios; 'Muga', del colectivo Kardo (Aroa Salinas, Lara Sánchez, Karen Tatiana Riaño, Maitane Esain y María Samanes), que plantea la luz como puente entre la mitología y el feminismo contemporáneo; 'Veintidós formas de caer', de Rosa Maria Olagüe Garcia, una baraja de tarot que es a la vez fanzine y poemario; y, finalmente, 'Pisukide nekatuak', de Yuanji Zabal e Irune Egaña, una ilustración narrativa que explora los pequeños problemas cotidianos con un toque de humor.

En Literatura, por su parte, concurren los trabajos 'Caparazón de cristal', de Cristina Moreno Vitas, un cómic que explora la naturaleza del arte, los bloqueos creativos y el lenguaje de los sueños; 'Sueños bajo la higuera', de Lídia Pérez Armañanzas, donde diferentes voces se entrelazan y sobreponen en un relato sobre la desaparición; 'Última acampada', de María Hidalgo Nieto, una obra que cuestiona qué puede hacer la poesía en la memoria, el archivo y la imagen de antes; 'Estrainio', de Mattin Cazabón Cousillas, que ofrece cuentos breves y cotidianos para ver lo que hay en el interior; 'Escrituras y otras políticas textiles de la memoria', de Mikel Martínez Ciriero, un ensayo que explora la memoria desde la palabra y la imagen; y 'No te olvides de comprar el pan', de Olaia Baigorri Vales, una creación que piensa la mesa a través de listas de la compra, poemas sobre el silencio y conversaciones.

Con respecto de la disciplina de Artes Escénicas, las obras que participan son 'Las sirenas de Penélope', de Amarga Teatro (Rosa Beunza y Natxo Lapieza), que nace del juego de observar y ser observada entre la realidad y el delirio; 'Tic, Tac*Bloop', de Compañía Teatros Mágicos (Massil Allache y Koldo León), un espectáculo de pompas de jabón donde el juego y la imaginación se entremezclan; 'Erronka', de Halakoezpala (Irati Aldaya, Gaspar Iloro y Amaia Leoz), que narra el reencuentro de una familia en las fiestas de su pueblo; 'Hombres que arreglan cosas', de Jerry Manitas, una propuesta que deforma los gestos del trabajo manual desde lo drag; 'Swan fake', de Paula Puchalt y Ane Sagüés, una contemporaneización de 'El Lago de los Cisnes' desde una mirada crítica, irónica y ecológica; y en último lugar, 'Betty Butx', de Uxuri Etxegia e Izai Rodríguez, una performance en proceso de investigación.

Para concluir, en la modalidad de Música se han seleccionado las propuestas de Aizpea de Atxa Cancel con 'Pequeña bestia / piztia txikia / little beast', laboratorio sonoro de la atención que piensa el espacio privado mediante grabaciones de campo cotidianas; 'Erruz eta (h) erraz', de Bidenabar (Katalin Arizmendi, Malen Alzuart y Ane Fagoaga), un grupo acústico de pop y canto tradicional de Baztan; 'Zaurietan lore', de Iban Martin Urrutia, un primer trabajo en solitario dedicado a su padre que expresa el duelo, la memoria y la esperanza; 'Oxytocin', de la banda Oxytocin (Martín Goñi, Josu Bermejo, Lucía Fernández y Unax De Luis), un grupo de rock alternativo inspirado en los años 90; 'De 3 a 2: renacimiento técnico y musical', de River Newt (Javier Beunza y Mateo Rubio), un dúo de grunge metal que fusiona técnicas sonoras; y, finalmente, 'Pikopa', de Xabier Astrain Merlo, un baile musical entre culturas y géneros a través de la música electrónica de kilómetro cero.

FESTIVAL DE ENCUENTROS DE ARTE JOVEN 2026

El festival de cierre de los Encuentros de Arte Joven 2026 se celebrará del 22 al 25 de octubre en el Centro Huarte. Durante estos días tendrán lugar las muestras públicas, presentaciones, exposiciones y actividades abiertas al público para dar a conocer las propuestas de esta edición.

En la clausura del festival se darán a conocer los proyectos más destacables para el jurado en cada modalidad. Toda la información actualizada sobre el programa, los horarios, los espacios y los proyectos participantes se encuentra disponible en la página web del Instituto Navarro de la Juventud.