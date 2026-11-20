Acto de Senado de Progreso este viernes. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de que conforman la plataforma Senado de Progreso en Navarra, Ángel Moleón (PSN), Ane Sánchez (Frente Amplio) y Jesús María Rodríguez (PSN), han defendido este viernes la democracia, las libertades, avanzar en derechos sociales y reforzar los servicios públicos y el autogobierno de Navarra.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza del Castillo con motivo de la campaña electoral, Moleón ha destacado "la capacidad que tenemos en Navarra, con el autogobierno, de decidir en cuestiones como sanidad, educación, servicios sociales o impuestos; hablamos de nuestros fueros, del Convenio Económico y de los derechos históricos que contempla nuestra Constitución".

Según ha dicho, "todo esto, a partir del 29 de noviembre, está amenazado". "Estamos escuchando a las derechas y a la ultraderecha de Navarra, UPN, PP y Vox, que hablan de revertir competencias y recentralizar, de eliminar nuestro Convenio Económico o nuestros fueros". "Frente a esto, la coalición Senado de Progreso tenemos clara la España que queremos, la España plural con perspectiva federal, que respete y reconozca la singularidad de Navarra porque la igualdad de derechos entre los españoles es compatible con la singularidad de los territorios", ha expuesto.

Por su parte, Ane Sánchez ha abogado por una mayoría "progresista" en el Senado y "parar a la derecha y a la ultraderecha también en esta Cámara". "Los objetivos son claros: blindar la democracia y los derechos de las mujeres para que no retrocedamos; frenar la especulación con la vivienda y garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos; así como defender los servicios públicos, que son los únicos que garantizan que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos las mismas oportunidades", ha manifestado.

Sánchez ha defendido igualmente "llevar la voz de Navarra" al Senado porque "estamos aquí para mejorar la vida de Navarra y de todo el Estado".

Jesús María Rodríguez ha indicado, igualmente, que "frente a unas derechas que apuestan por la confrontación, nosotros apostamos por un modelo que refuerce la democracia con diálogo, con convivencia, diversidad y respeto en las instituciones". "Las derechas quieren tener una mayoría amplia en el Senado para tratar de controlar el poder judicial, para intentar cambiar la Constitución recortando derechos y libertades que pensábamos que estaban consagradas pero está claro que tenemos que lograr una mayoría importante en el Senado para revertir estas ideas de las derechas", ha dicho.

Ha defendido además que el Senado sea "la Cámara territorial donde estén presentes todos los territorios, que no sea una Cámara de confrontación, de contrapoder que busca embarrar la política, que es a lo que se han dedicado las derechas la última legislatura".