Sendaviva ofrecerá una experiencia accesible e inclusiva ante el eclipse el 12 de agosto

Una persona con discapacidad desciende de la cabina de simulación inmersiva de un eclipse total de Sol. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dentro de la red de 20 puntos oficiales de observación habilitados por el Gobierno de Navarra para seguir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, el parque de la naturaleza Sendaviva contará con una programación especialmente adaptada en términos de accesibilidad.

En este sentido, la programación prevista en el parque ha sido diseñada siguiendo criterios de accesibilidad universal. Para ello, se ha trabajado junto a entidades especializadas con el fin de diseñar, tanto las actividades como los espacios, teniendo en cuenta las necesidades de personas con discapacidad auditiva, visual y con movilidad reducida, incorporando recursos de apoyo que permitan a todos los públicos disfrutar de la experiencia en igualdad de condiciones, según ha informado el Ejecutivo en una nota.

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

En colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA), las conferencias y actividades divulgativas principales contarán con interpretación en lengua de signos; y será el caso también de muchas de las propuestas culturales, como el espectáculo de magia del Mago Hodei o el espectáculo 'El 12, te cuento... ¡un eclipse!'.

Asimismo, se han adaptado experiencias como las sesiones inmersivas de la cabina del eclipse y de la cúpula de proyección, incorporando recursos específicos que permitan seguir sus contenidos con normalidad. Al igual que las sesiones explicativas para la observación solar con los telescopios solares SunGun, en la zona de observación del eclipse.

Las personas usuarias de audífonos o implantes cocleares dispondrán también de sistemas de bucle magnético de inducción, que podrán solicitar en el acceso al parque, para mejorar la calidad de la escucha durante las distintas actividades del programa.

Por último, durante los conciertos previstos tras el eclipse también se ofrecerán chalecos vibratorios, que transforman las frecuencias de sonido de la música en vibraciones para sentir la música en directo.

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Las adaptaciones dirigidas a personas con discapacidad visual han sido desarrolladas con el asesoramiento de Fundación IDDEAS. La programación incorpora actividades específicamente adaptadas mediante audiodescripción, sonificación o sesiones descriptivas, además de garantizar el seguimiento y comprensión de los contenidos científicos y divulgativos.

Entre las iniciativas previstas destaca la puesta a disposición de un dispositivo de sonificación que transforma los cambios de luminosidad en sonido, permitiendo seguir auditivamente la evolución del fenómeno. Esta solución podrá utilizarse con un dispositivo físico, facilitado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se puede solicitar previamente a través del correo eklipse@nicdo.es, o desde cualquier dispositivo móvil desde la aplicación web https://eklipsenavarra.com/PlanosPuntosObservacion/Sonificad...

Las exposiciones que podrán visitarse durante la jornada -FOTCIENCIA eclipses y 'Trazar la luz, capturar un instante'- también estarán adaptadas a personas con discapacidad visual. Así como la actividad, realizada en colaboración con Bibliotecas de Navarra, 'Páginas para leer un eclipse': un recorrido por la presencia de los eclipses en la literatura y en la cultura; y el propio simulador del eclipse, donde se dispondrá de auriculares para acompañar la experiencia mediante la sonificación del eclipse.

UN PARQUE PREPARADO PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA

Sendaviva ha sido reconocido como punto de observación accesible y dispone de infraestructuras adaptadas para facilitar la visita de personas con movilidad reducida. El parque cuenta con plazas de aparcamiento reservadas, itinerarios accesibles, aseos adaptados, espacios reservados en la zona de observación y préstamo gratuito de sillas de ruedas y vehículos eléctricos de apoyo.

Además, durante la jornada se habilitarán lanzaderas interiores para facilitar los desplazamientos entre los distintos espacios del parque y el acceso a la zona de observación del eclipse. Prácticamente la totalidad de la programación será accesible para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, los puntos de observaciones de las localidades de Arguedas, Cascante, Castejón, Larraga y Mendavia estarán señalizados como accesibles para personas con movilidad reducida, al disponer de servicios como plazas de aparcamiento reservadas, itinerarios peatonales sin escalones y con anchura suficiente, pavimentos estables y no resbaladizos, pendientes adecuadas, así como zonas adaptadas con aseos accesibles y espacios reservados para personas con movilidad reducida

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACCESIBLE

Durante toda la jornada habrá personal del Planetario de Pamplona dedicado específicamente a ofrecer información y apoyo a las personas que requieran asistencia relacionada con la accesibilidad del programa, cuyo detalle estará recogido en la web eklipsenavarra.com.

Eklipse es un proyecto impulsado por Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, junto con NICDO-Planetario de Pamplona, con el objetivo de "convertir a Navarra en un referente para la observación del eclipse, promover la divulgación científica y garantizar que el fenómeno pueda disfrutarse en las mejores condiciones de seguridad, movilidad y accesibilidad".