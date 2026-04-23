El Servicio de Bibliotecas de Navarra entrega 463 libros al Centro Penitenciario de Pamplona

Clara Flamarique, Susana Rodríguez y Marta Miñana en el salón de actos del centro penitenciario - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ha entregado 463 ejemplares adquiridos a finales de 2025 para la biblioteca del Centro Penitenciario de Pamplona, por un valor total de 9.705 euros, con motivo de la celebración del Día del Libro.

Los ejemplares se han adquirido a proveedores locales (Troa y Elkar) y comprenden principalmente obras de narrativa actual de diferentes géneros (policíaca, ciencia ficción, humor, fantástica, narrativa navarra, europea e internacional, cómic, de lectura fácil y letra grande), además de poesía y libros de legislación, dibujo, arte, autoayuda, lengua (diccionarios, ortografía, lecturas en idiomas), cocina, ajedrez, deportes, música, historia, geografía, viajes, filosofía, además de una pequeña selección de libros de materia infantiles de carácter divulgativo; "atendiendo en buena medida las peticiones del propio centro".

Esta acción se enmarca en el Convenio firmado entre Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra con el objetivo de "mejorar y adecuar los servicios bibliotecarios y promover el fomento de la lectura" en el Centro Penitenciario de Pamplona; convenio suscrito por ambas partes el pasado 11 de marzo y publicado en el BOE del 23 de marzo.

Se trata de la renovación y actualización del convenio firmado en 2022 con una vigencia de cuatro años. Las principales novedades respecto del anterior son: en primer lugar, que las actividades a desarrollar en el centro penitenciario de Pamplona, que antes se contemplaban como "ocupacionales" pasan a ser consideradas actividades culturales, lo que es más acorde con la finalidad de los servicios bibliotecarios.

Ademas, quedan reflejadas en él las dos partidas presupuestarias afectadas, contemplándose un gasto anual máximo de 4.000 euros para la realización de actividades, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria de 'Promoción del Libro y la Lectura', y un gasto máximo de 6.000 euros para la adquisición de fondos bibliográficos, con cargo a la partida de 'Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra'.

Al igual que el anterior, también con una vigencia de cuatro años, el actual convenio propone dar continuidad a la colaboración entre la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y la Comunidad Foral de Navarra, a través de su Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, para la mejora y adecuación de los servicios bibliotecarios en el Centro Penitenciario Pamplona I; para el incremento de sus colecciones, para el asesoramiento y la formación del personal funcionario e interno que atiende la biblioteca, así como para la organización de actividades culturales relacionadas con el fomento de la lectura para las personas internas en dicho centro.