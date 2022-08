El servicio municipal Harrotu propone para este viernes 'Meri, Mari eta Lari', teatro en euskera para público infantil

PAMPLONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El público infantil y familiar tiene una cita con el teatro este viernes día 19 con la obra 'Meri, Mari eta Lari', que se representa en euskera en el centro comunitario Salesianas, en el barrio de la Txantrea. El espectáculo, a partir de las 12.00 y con entrada gratuita hasta completar el aforo, es una propuesta de Harrotu, el servicio público de información, promoción de los derechos y la participación LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona.

'Meri, Mari eta Lari' aborda la historia de Meri, que está embarazada y se encuentra con su amiga Mari, a quien no ha visto en bastante tiempo y no sabe la noticia del bebé. Después de la sorpresa inicial y las felicitaciones, Mari pregunta enseguida qué va a ser el bebé. "Y ahí surgen las siguientes reflexiones: ¿Por qué tenemos que preguntar si va a ser niño o niña? ¿Acaso eso no lo tendrá que decidir el bebé en el futuro? ¿Por qué nos tenemos que limitar sólo a esas dos opciones?", explica la sinopsis de la obra.

La obra teatral 'Meri, Mari eta Lari' consta de cuentos y canciones. Los cuentos hablan de "la multiplicidad de sexos y géneros, de diferentes modelos de familia, de sortear los miedos, y, en suma, de la libertad".

Las canciones interpretadas en el espectáculo las compuso Yogurinha Borova para su disco 'Sentipenak askatu', y se publicaron con la intención de llegar al público más joven. Este espectáculo escrito por Galder Pérez y creado junto con la actriz María Urcelay, está dirigido al público infantil, pero es adecuado para públicos de todas las edades.