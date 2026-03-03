El Servicio Navarro de Salud ofrece los días 11, 12 y 26 de marzo Jornadas de puertas abiertas para futuros residentes

Imagen del entorno del Hospital Universitario de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Mar.

Las Comisiones de Docencia de Formación Sanitaria Especializada del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) han organizado las jornadas destinadas a dar a conocer a futuros residentes la oferta de la Formación Sanitaria Especializada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), que se celebrarán los días 11, 12 y 26 de marzo.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea oferta 144 plazas -el mismo número que el año anterior-, y se distribuyen de la siguiente manera: 108 plazas de medicina, 26 de enfermería, 4 de psicología, 4 de farmacia, 1 de biología y 1 de física.

Por ámbitos, 82 plazas corresponden al Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa (84 en 2024-25); se mantiene el mismo número de plazas en Atención Primaria (42) y en Salud Mental (13); suben a 5 las plazas que se convocan en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Laboral -3 de medicina y 2 de enfermería de nueva incorporación-; y la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública se mantiene con dos plazas.

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

En primer lugar, la XI jornada de puertas abiertas para futuros residentes de Medicina y Enfermería, organizada por la Gerencia de Atención Primaria, a través de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Navarra (UDM AFyC), tendrá lugar el próximo 11 de marzo, a las 10 horas en Civican (Avda. Pío XII, nº 2 de Pamplona).

Esta Unidad oferta este año 42 plazas de Formación en Atención Familiar y Comunitaria, 32 de Medicina (24 en Pamplona y Estella-Lizarra y ocho en Tudela) y 10 plazas en Enfermería (8 en Pamplona y Estella-Lizarra y dos en Tudela).

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA: 12 DE MARZO

La XIV Jornada de puertas abiertas del Hospital Universitario de Navarra (HUN) tendrá lugar el día 12 de marzo a las 10 horas en el salón de actos del HUN-B. El Hospital Universitario de Navarra oferta este año 82 plazas (67 de medicina y 9 plazas en enfermería, 4 de farmacia, 1 de biología y 1 de física).

Para más información, es necesario ponerse en contacto con la Secretaría de la Formación Sanitaria Especializada del HUN. Correo electrónico: formacionespecializadahun@navarra.es y en los teléfonos 848 429565-848 422514.

Por su parte, la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Navarra está acreditada para la formación especializada de 2 médicos internos residentes por año. Dispone de un programa formativo de acuerdo a la legislación vigente que combina rotaciones en el ámbito hospitalario y en distintos dispositivos de Salud Pública y Gestión Sanitaria. La jornada de puertas abiertas se celebrará el día 12 de marzo en el salón de actos HUN-B.

Y la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Laboral oferta 5 plazas -3 de medicina y 2 de enfermería de nueva incorporación-. La Jornada se celebrará el 12 de marzo, a las 10 horas, en el salón de actos HUN-B.

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE SALUD MENTAL: 26 DE MARZO

Por último, el 26 de marzo a las 10.30 horas tendrá lugar la IV Jornada de puertas abiertas para futuros residentes de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Navarra. El acto se celebrará en el salón de actos de Navarrabiomed.

Esta Unidad oferta 13 plazas (5 de enfermería, 4 de medicina y 4 de psicología). Para acudir presencialmente es necesario inscribirse en docencia.salud.mental@navarra.es. También se puede conectar por videoconferencia.