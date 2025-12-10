El Servicio Navarro de Salud pone en marcha el Plan de Contingencia Invernal ante la incidencia de virus respiratorios

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros sanitarios de todos los ámbitos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) han puesto en marcha el Plan de Contingencia Invernal 2025-2026, con el objetivo de hacer frente a las incidencias derivadas del incremento estacional de enfermedades respiratorias que suponen un aumento importante de la presión asistencial.

El Boletín de Vigilancia Epidemiológica que publica el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra cada semana señala que la incidencia de los virus respiratorios presenta una tendencia ascendente y la temporada de gripe se ha adelantado unas semanas respecto a 2023 y 2024, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El plan de contingencia contempla, a grandes rasgos, el refuerzo de personal en servicios y momentos críticos y la ampliación de los recursos disponibles tanto de camas para hospitalización, a medida que se vayan ocupando las disponibles en diferentes niveles, como puntos de servicio en Atención Primaria.

Además, como indicación general, se recomienda y aconseja a toda la población que siempre que tenga síntomas respiratorios (tos, estornudos, problemas al respirar, etc.) haga uso de mascarilla. Ante la aparición de síntomas respiratorios leves, se recuerda a la población que, en la mayoría de los casos, el autocuidado en el domicilio es la opción más adecuada. Solo es necesario acudir a un centro sanitario si aparecen signos y síntomas de alarma, como dificultad respiratoria, fiebre persistente o un empeoramiento notable del estado general, según ha explicado el Gobierno foral.

ATENCIÓN PRIMARIA: REFUERZO DE LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

En el caso de Atención Primaria, el objetivo principal, como en años anteriores, es optimizar los recursos disponibles para asegurar una respuesta adecuada y eficiente a la presión asistencial que suelen experimentar los centros de salud, consultorios y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) en esta temporada.

Para ello, se ha trasladado el plan a todos los equipos de cada zona básica de salud para desarrollar una serie de medidas que permita adaptar las agendas para incrementar la capacidad de atención por parte de los profesionales, tanto presencial como a domicilio; se demoran aquellas citas y seguimientos priorizando los más urgentes o se abre la posibilidad de prolongación de jornadas, tanto de medicina como de enfermería, si la demanda lo requiere, entre otras cuestiones.

Este año se va a reforzar con personal de enfermería los centros de San Martín y Buztintxuri. De 15 a 22 horas en días laborales y de 9 a 21 horas en fines de semana y festivos, estas profesionales trabajarán para absorber la demanda asistencial derivada de procesos agudos, incluyendo la que pueda resultar del triaje inverso de urgencias del HUN (un sistema por el que los pacientes de 18 a 50 años que acudan a las Urgencias del HUN con síntomas respiratorios leves, sin factores de riesgo, ni datos de alarma, que presenten prioridad baja en el triaje y que acudan por iniciativa propia, es decir, sin volante de derivación, serán derivados a los centros de Urgencias Extrahospitalarias SUE San Martín y Buztintxuri).

También está operativo todos los días de la semana, de 8 a 22 horas, el servicio telefónico del Consejo Sanitario (948 290 290) para resolver las dudas de salud no urgentes de la ciudadanía de toda la Comunidad foral.

MÁS PERSONAL Y MÁS CAMAS EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS

En cuanto a la Atención Hospitalaria, en los tres centros, el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona (HUN), el Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS) y el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra (HGO) el plan repercute principalmente en los Servicios de Urgencias y en los servicios médicos en los ámbitos de hospitalización, atención domiciliaria y pruebas complementarias. De forma progresiva se están activando los diferentes recursos en función de la demanda, según lo establecido en los planes de cada centro.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la apertura de nuevas camas para ingresos hospitalarios y a domicilio, refuerzo del personal de los servicios más demandados (Urgencias, Pediatría, Medicina Interna, Neumología, etc.), definición de circuitos diferenciados para los pacientes con virus respiratorios y triajes diferenciados para una atención más ágil.

Según ha explicado el Gobierno de Navarra, el objetivo, además de dar respuesta al aumento de la demanda asistencial urgente, es minimizar su impacto en el sistema, permitiendo una atención más eficaz y eficiente, facilitando el acceso y la correcta atención a los pacientes, tanto los de edad adulta como pediátrica. Además, el plan pretende proporcionar el apoyo necesario a todos los profesionales en momentos de gran presión asistencial y poner a su disposición las herramientas que facilitan la atención a la ciudadanía.

Al margen de la previsión y organización de los recursos sanitarios por parte de Osasunbidea, desde el Departamento de Salud se señala que la ciudadanía es clave para que en la temporada de invierno el sistema funcione con toda la agilidad y eficiencia posible. Por ello, se recomienda acudir al recurso más adecuado a la urgencia de la patología y seguir los consejos de autocuidado en los casos más leves.

Entre estos recursos se encuentra el teléfono del Consejo Sanitario para resolver dudas y recibir indicaciones sobre cómo tratar los problemas de salud; toda la red de centros de salud y consultorios de Atención Primaria, para un seguimiento más cercano y continuado, siendo la referencia para la atención urgente los días laborables en turno de mañanas; la red de urgencias extrahospitalarias (SUE), integrada por San Martin y Buztintxuri en Pamplona, los SNU de Estella-Lizarra, Tafalla y Tudela y los Puntos de Atención Continuada (PAC) en toda la red de Atención Primaria; y las urgencias hospitalarias HUN, HGO, HRS para los casos en los que se van a necesitar recursos sanitarios más avanzados que no se pueden prestar en otro nivel asistencial.

Se insiste como en otras épocas del año que los procesos banales que puedan demorarse no requieren atención urgente. Se recuerda que en las urgencias de los hospitales navarros se clasifica a los pacientes de acuerdo al criterio clínico de urgencia de la atención, no por orden de llegada; por tanto, la atención puede demorarse en momentos de alta demanda, porque pueden impedir atender correctamente las patologías tiempo-dependientes (como un ictus, un infarto o un politraumatismo, entre otras).