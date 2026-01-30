El Servicio de Neumología del HUN, acreditado con el mayor nivel de excelencia de la Sociedad Española de Neumología

Servicio de Neumología del HUN: en el centro, con la acreditación, el actual jefe de servicio, Sergio Curi, flanqueado por los jefes anteriores: Javier Hueto y Pilar Cebollero. - ELISA RETA - NAVARRABIOMED-FMS

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha sido acreditado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en el nivel 'Diamante con criterios de excelencia'. Se trata de la máxima categoría dentro del programa de acreditación de servicios que esa sociedad científica ha comenzado a implantar recientemente.

Esta distinción, que tiene una duración de cinco años, se añade a las diez unidades y consultas monográficas que el servicio tenía acreditadas por la SEPAR previamente, tres de ellas también en la categoría más alta, culminando así una labor de reconocimiento a su calidad asistencial.

En un comunicado, Sergio Curi, actual jefe del servicio de Neumología del HUN, ha destacado que "aunque en España existen más de 200 hospitales con servicios o secciones de Neumología, solo unos pocos han solicitado la acreditación de la SEPAR y, de estos, un reducido grupo la ha conseguido con el mayor nivel de reconocimiento". En concreto, según la web de la SEPAR, son 19 de esos más de 200 los servicios que han obtenido la acreditación 'Diamante con criterios de excelencia'.

Para conseguir esta categoría, además de unos "exigentes criterios de calidad", es preceptivo tener un número mínimo de unidades acreditadas, y que al menos una de ellas sea de alta complejidad y otra especializada, "requisitos que el servicio del HUN cumple holgadamente".

Tener unidades reconocidas con ese nivel de acreditación redunda en que el hospital sea considerado centro de referencia para participar en estudios multicéntricos, así como en que especialistas de otros hospitales, de otras comunidades e incluso del exterior, acudan a formarse al centro. "Desde hace algunos años, recibimos residentes y neumólogos de País Vasco, La Rioja, Asturias y Aragón, y recientemente nos han contactado desde SEPAR para que vengan a rotar especialistas de Latinoamérica", según señala el jefe del Servicio de Neumología.

Curi menciona también "el gran trabajo del equipo que conforma el servicio, gracias al cual hemos ido acreditando desde 2010 casi todas las unidades y consultas especializadas que tenemos, algunas con el máximo nivel que se puede otorgar". Del mismo modo, ha querido reconocer el "impulso" imprimido a esta labor por sus predecesores en la jefatura del servicio, los doctores Javier Hueto y Pilar Cebollero, a quienes ha reconocido "su visión y liderazgo para crecer y avanzar".

Actualmente, el Servicio de Neumología tiene acreditadas con el grado de 'Alta complejidad con excelencia' sus unidades de Asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el Laboratorio de Función Pulmonar; con el nivel de 'Unidad especializada con excelencia', las unidades de Déficit de Alfa-1 Antitripsina (DAAT), de Neumología Intervencionista, de Enfermedad Intersticial Difusa (EPID), de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) y de Ventilación Crónica Domiciliaria. Finalmente, está acreditada como 'Unidad especializada' la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) y como 'Unidad básica', la de tabaquismo.