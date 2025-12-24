El servicio de Policía Comunitaria en los Civivox ha atendido 62 casos planteados por la ciudadanía durante 2025

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Policía Comunitaria de la Policía Municipal de Pamplona ha atendido 62 casos en 2025, a través de los centros de la Red Civivox. Este servicio se ofrece de manera presencial en todos los barrios de la ciudad y la ciudadanía puede reservar cita con su agente comunitario para presentar sus sugerencias, quejas o avisos. Así, la Policía conoce de primera mano los problemas de vecinos, colectivos, comerciantes y asociaciones, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

Doce de los 62 casos atendidos corresponden al Casco Antiguo y otros doce a Iturrama; en Rochapea se han recogido diez, y nueve tanto en Mendillorri como en San Jorge; en el centro comunitario de Txantrea se han recogido cuatro, en los Ensanches tres y en Milagrosa, otros tres. Las edades de las personas que han acudido oscilan entre los 32 y los 76 años. En algún caso han acudido grupos de personas para exponer un problema que afecta a una comunidad.

Entre los temas principales abordados por el servicio se incluyen una fuente que no funciona, ruidos en un piso de estudiantes, ruidos en vivienda procedentes de un supermercado, un vecino que roba conexión a internet, señalización deficiente o confusa, problemas con estacionamientos de vehículos, vandalismo en el interior de plazas, inseguridad por presencia de personas, molestias por ingesta de alcohol en la vía pública o escasez de arbolado en determinadas áreas.

El servicio de Policía Comunitaria consiste en una entrevista con el agente en el Civivox del barrio con el fin de plantear un problema, una queja o cualquier otro asunto que considere oportuno. La entrevista suele durar aproximadamente 15 minutos, con cita previamente elegida dentro del tramo horario entre las 10 y las 11.30 horas. Las personas que deseen utilizar este servicio deben apuntarse en el Civivox de su barrio.

El servicio está programado para la primera semana de cada mes. El primer lunes de cada mes se realiza en los civivox Iturrama y Rochapea, el primer martes de cada mes en los civivox de Mendillorri y Casco Antiguo, el primer miércoles de cada mes en los civivox San Jorge y Txantrea (este último en el centro comunitario), y el primer jueves en los civivox del Ensanche, Milagrosa y Santa María la Real (este último, en el centro intergeneracional).