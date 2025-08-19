El servicio del TUC al estadio El Sadar se inicia este domingo con motivo del Osasuna - Valencia

Archivo - El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona. - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA - Archivo

Cinco líneas regulares y cuatro especiales conectarán el estadio con todos los barrios y núcleos de población

PAMPLONA, 19 Ago.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona vuelve a habilitar el servicio especial del Transporte Urbano Comarcal (TUC) para atender a los aficionados que quieran desplazarse al estadio El Sadar para presenciar los partidos de Osasuna durante la temporada 2025/26. La puesta en marcha del servicio se realizará con motivo del primer partido en casa (Osasuna - Valencia) que se jugará este próximo domingo 24 de agosto a las 17 horas.

Según ha indicado la Mancomunidad en una nota, este servicio especial tiene como objetivo "fomentar la movilidad sostenible y reducir el uso del vehículo particular". Para ello, MCP, Moventis TCC (empresa que presta el servicio TUC) y Club Atlético Osasuna han trabajado conjuntamente para hacer llegar este servicio al mayor número posible de socios del club.

LÍNEAS PARA DESPLAZARSE AL ESTADIO EL SADAR

Como es habitual, existen cinco líneas regulares del TUC que permiten acercarse al estadio de El Sadar: L1 (Cizur Menor - Universidades), L6 (Rochapea - Universidad Pública de Navarra), L9 (Renfe - Universidad Pública de Navarra), L11 (Ezkaba - El Sario) y L16 (Aizoáin - Noáin - Beriáin). Asimismo, desde hace años dan servicio los días de partido las dos líneas especiales R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio) y R2 (Barañáin - Estadio), a las que la pasada temporada se sumaron dos nuevas líneas: R4 (Erripagaña - Mendillorri - Estadio) y R5 (Sarriguren - Mutilva - Estadio), dando servicio a núcleos de población ubicados al sureste de Pamplona.

El servicio de las cuatro líneas especiales hace posible la conexión con el estadio desde todos los barrios y principales núcleos de población de la Comarca. Según ha añadido la Mancomunidad, los transbordos entre líneas son gratuitos.

Así, las líneas 1, 6, 11 y R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio), con enlace directo, conectan el centro con el entorno del estadio desde una hora antes y hasta media hora después del partido. Asimismo, la línea 9 lo hará hasta la UPNA.

Desde la zona de la plaza de Merindades partirán las líneas 1, 6 y 9. Desde las inmediaciones de la plaza Príncipe de Viana (avda. Zaragoza 6-8) partirán las líneas 11 y R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio). Algunos servicios de la línea R1 partirán desde el barrio de la Txantrea.

La línea especial R2 (Barañáin - Estadio), con recorrido y paradas idénticas a la L19 hasta la Avda. Zaragoza, conecta Barañáin y la zona de Hospitales con el entorno del estadio cincuenta minutos antes y diez minutos después del partido.

La línea especial R4 (Erripagaña - Mendillorri - Estadio) conectará esas zonas con las inmediaciones del estadio una hora antes del partido. Finalmente, la línea especial R5 (Sarriguren - Mutilva - Estadio) conectará esas localidades con las inmediaciones del estadio una hora antes del partido.

Además, la línea 16 también acercará a las personas usuarias hasta la parada en la Avenida de Zaragoza (frente al nº 93), a 5 minutos a pie del estadio.

SERVICIO TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS

La configuración de las paradas de las diferentes líneas tras los partidos será similar a la de la pasada temporada:

-R1 (Pza. Príncipe de Viana - Estadio) C/ Sadar cruce con c/ Cataluña. Primer servicio: 10 min. tras la finalización del partido. Servicio hasta 30 min. después.

-R2 (Barañáin - Estadio) C/ Sadar, tras la R1. Primer servicio, 10 min. tras la finalización del partido.

-R4 (Erripagaña - Mendillorri - Estadio) C/ Sadar (c/ Zolina). Salida: 10 min. tras la finalización del partido.

-R5 (Sarriguren - Mutilva - Estadio) C/ Sadar (Plaza Aizagerria). Salida: 10 min. tras la finalización del partido.

-L1 (Cizur Menor - Universidades) y L6 (Rochapea - Universidad Pública de Navarra). C/ Cataluña cruce c/ Sadar.

-L9 (Renfe - UPNA) Aparcamiento de la UPNA.

Tras los partidos que terminan en horario nocturno, también prestarán servicio las cuatro líneas especiales R1, R2, R4 y R5. Asimismo, las líneas 1, 6 y 9 realizarán un último viaje hasta la cabecera. Se podrán realizar transbordos gratuitos con las líneas nocturnas del TUC.