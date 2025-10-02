El servicio de villavesas sale con retraso por los paros de este jueves debido a los piquetes informativos

Archivo - Marquesina del servicio público de transportes de pamplona (Villavesa). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este jueves en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas han salido con retraso de las instalaciones debido a los piquetes informativos, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad, como en jornadas anteriores de paro, entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

Estos paros están convocados por el comité de empresa en el marco de la negociación del convenio.