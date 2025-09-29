Servicios mínimos del TUC ante las huelgas parciales convocadas para este martes y la primera quincena de octubre

Archivo - El Transporte Urbano Comarcal de Pamplona . - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las huelgas parciales en el servicio del Transporte Urbano Comarcal convocadas por el comité de empresa de Transports Ciutat Comtal (TCC) para los días 30 de septiembre, 2, 8, 10, 13 y 15 de octubre, en horario de 6 a 8.30 horas, y atendiendo la Orden Foral 63/2025, se establecen los servicios mínimos que serán del 60% respecto al servicio de transporte en día laborable.

Según ha recordado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en la primera semana las jornadas de huelga serán el martes (30 septiembre) y el jueves (2 de octubre), en la segunda semana serán miércoles y viernes y, finalmente, en la tercera semana serán el lunes y el miércoles.

Las huelgas previstas, ha indicado, afectarán diariamente a los aproximadamente 83.000 viajes que se realizan en ese periodo de una jornada laborable en el transporte urbano.