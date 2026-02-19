Siete de cada diez personas valoran positivamente el funcionamiento de las administraciones públicas de Navarra

El vicepresidente Javier Remírez y Txerra García de Eulate, en la presentación de los resultados de la encuesta. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La percepción de la ciudadanía navarra sobre el funcionamiento de las administraciones públicas ha mejorado en el último año, hasta alcanzar una valoración positiva del 70,7%, diez puntos más que en 2024. El estudio refleja que la educación, el transporte público y la atención ciudadana se posicionan como los tres servicios públicos con los que la población navarra se siente más satisfecho.

Estas son algunas de las principales conclusiones que se extraen de la segunda parte de la 'Encuesta sobre la percepción y confianza ciudadana en instituciones y prestación de servicios públicos en Navarra', presentada este jueves en rueda de prensa por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y el director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, Txerra García de Eulate.

Esta segunda difusión de datos se centra en la percepción ciudadana en la prestación de servicios públicos. Este documento, elaborado por la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP) del Gobierno de Navarra, tiene entre sus objetivos "analizar la legitimidad y confianza de la ciudadanía navarra en las instituciones y servicios públicos de la Comunidad foral como pilares de las políticas públicas y, además, ofrecer una visión general de cómo dicha ciudadanía percibe el funcionamiento de estos servicios".

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha destacado que "la ciudadanía percibe que Navarra funciona mejor", lo que supone "una muestra evidente de que nuestras instituciones están respondiendo y están a la altura". Asimismo, ha puesto en valor que los resultados confirman la "solidez" del modelo de servicios públicos de la Comunidad foral y la dirección del Ejecutivo. "Esta encuesta nos permite escuchar a la ciudadanía, identificar fortalezas y también los ámbitos donde debemos seguir mejorando, pero viene a corroborar que el Gobierno de Navarra tiene bien definida su hoja de ruta", ha añadido.

El vicepresidente ha reafirmado que "este Gobierno cree en el poder de lo público, porque es lo que mejor garantiza la cohesión social, la igualdad y la calidad democrática", y ha asegurado que seguirá trabajando para modernizar la Administración y mejorar la atención a la ciudadanía.

JÓVENES Y PERSONAS NACIDAS FUERA DE NAVARRA

Según la encuesta, la valoración de la ciudadanía navarra sobre el grado de satisfacción con las administraciones mejora un 10% en comparación con 2024, hasta alcanzar un 70,7%. Por rangos de edad, destacan diferencias significativas y el hecho de que, a medida que aumenta la edad, la valoración positiva va disminuyendo. En este sentido, la población más joven (de entre 18 y 29 años) acumula una valoración positiva del 84,3%, seguida del grupo de 30 a 44 años con un 71,9%, siendo el más alineado con la media general. Por último, el grupo de 45 a 64 años acumula un 67% y el rango mayor de 65 años un 66,3%.

En cuanto al lugar de nacimiento de las personas encuestadas, aquellas nacidas fuera de Navarra hacen una valoración más positiva del funcionamiento de las administraciones que las nacidas en la Comunidad foral. Las nacidas en otro país acumulan el 84,7%, seguidas de las personas con origen en otra comunidad autónoma (69,8%) y las nacidas en Navarra (67,7%). Esta diferencia podría explicarse porque las personas nacidas fuera de Navarra cuentan con la experiencia de haber conocido distintas administraciones y funcionamientos y, en dicha comparación, es la administración foral quien obtiene una valoración más positiva.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, LA MEJOR VALORADA

Según ha indicado el Ejecutivo, la población navarra también ha mostrado una alta satisfacción acerca de los servicios ofrecidos por los ayuntamientos, el Gobierno de Navarra y la Administración General del Estado, siendo la Administración local la mejor valorada, con 65,5% y un aumento de cuatro puntos con respecto a 2024. Le sigue Gobierno de Navarra, que mejora su valoración un 15% hasta alcanzar un 61,9%, y, por último, la Administración General del Estado recibe un 48,5%, aunque destaca su aumento del 13%.

En esta línea, la encuesta refleja que los ayuntamientos son las administraciones que más trámites han recibido y, en consecuencia, son los que han tenido más contacto con la ciudadanía. De esta manera, el 54% de los encuestados afirma haber realizado algún tipo de gestión en los últimos 12 meses, mientras que en el caso de Gobierno de Navarra se reduce al 50,5% y, en el de la Administración General del Estado, la cifra baja hasta el 26,8%. Estos resultados distan con respecto a los de 2024, cuando Gobierno de Navarra fue la administración que realizó mayor cantidad de trámites (55,9%), seguido de los Ayuntamientos (39%) y la Administración General del Estado (22,7%).

La realización de esta encuesta, promovida por la OAP y la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, se plantea como "un ejercicio de escucha activa". Para su desarrollo, la empresa Sigma Dos encuestó telefónicamente en Navarra a 1.600 personas de 18 años o más, a partir de un cuestionario elaborado por la OAP.