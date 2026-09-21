El Sindicato Médico de Navarra pide "paralizar" el nuevo sistema de fichaje del SNS porque "no registra el trabajo real"

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) reclama al Gobierno foral la paralización cautelar del nuevo sistema de registro de jornada del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) que ha anunciado que entrará en vigor de forma obligatoria el próximo 1 de octubre.

En un comunicado, el sindicato afirma que "el sistema, tal y como está diseñado, deja indefensos a los médicos y facultativos porque no registra su trabajo real, ya que este no se ajusta a una jornada ordinaria o a un turno convencional".

El SMN ha destacado que la ley "exige el registro de jornada y, también, que el sistema sea objetivo, fiable y accesible". "Esta obligación se recoge, además de en el RDL 8/2019 de 12 de marzo, en los artículos 3, 5 y 6.b de la Directiva Europea 2003/88/CE, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo", han añadido.

Según el SMN, el sistema implantado por el SNS-O "cubre adecuadamente a los trabajadores sanitarios sometidos a un único turno de jornada, pero no contempla las modalidades a las que están obligados médicos y facultativos: guardias presenciales, localizadas, prolongaciones de jornada o pases de visita en sábados, domingos y festivos, pases de guardia, reducciones de jornada, avisos durante la guardia localizada, formación fuera de horario ordinario, etc., cada una con su propia consideración en duración, retribución y generación de descansos compensatorios".

"El manual de instrucciones que acompaña al sistema tampoco recoge estas modalidades, y el Departamento de Salud no ha respondido a las preguntas planteadas por el sindicato ni ha compartido con los representantes del colectivo médico y facultativo los resultados de las pruebas piloto realizadas en algunos centros de salud y servicios hospitalarios", han apuntado.

GUARDIAS, SALIENTES Y FORMACIÓN, "SIN REGISTRO ADECUADO"

El SMN ha detectado "varios problemas concretos" en el funcionamiento del sistema. En las guardias localizadas, "el GPA no permite registrar de forma fiable, por ejemplo, los periodos de los avisos y atenciones asistenciales, sino solo la hora de inicio y a posteriori, lo que impide distinguir los avisos presenciales, que generan derecho a descanso compensatorio, de los telefónicos, que no lo conllevan, según la normativa vigente en Navarra".

Tampoco "permite registrar la asistencia a actividades formativas que se realicen fuera del horario laboral, las prolongaciones de jornada, las reducciones de esta y un sinfín de actividades obligatorias que el sistema, para cumplir la legalidad, debe recoger".

El sindicato subraya además que "las personas encargadas de validar los fichajes hechos a posteriori no tienen acceso a todas las opciones que contempla la normativa, por lo que no pueden registrar la naturaleza de cada actividad ni su correspondiente cómputo, retribución o generación de descansos".

Otro de los aspectos que el SMN considera "más graves" es "la falta de caracterización de los salientes de guardia, inmediatos o diferidos, un descanso obligatorio y no recuperable que incluye la jornada ordinaria del día siguiente a la guardia". Al "no poder incluirse en el registro", el sistema "lo contabilizará como una ausencia sancionable".

El sindicato añade que "tampoco existe una acumulación de horas positiva o negativa, de forma que el médico o facultativo no puede saber cuánto tiempo debe o acumula de exceso", y que "la Administración ha confirmado que no se registrarán saldos positivos ni negativos de horario".

Desde el sindicato médico navarro ven "con estupor" cómo, "después de que haya transcurrido un año desde que el Departamento de Salud anunciase la implantación de un sistema de registro horario (forzado por la amenaza de sanción por parte de la Inspección de Trabajo), no haya sido capaz de desarrollar un sistema accesible, sencillo e intuitivo, que recoja las exigencias legales y satisfaga los derechos de los trabajadores".

Por todo ello, el SMN considera que el sistema "incumple lo establecido en el RDL 8/2019, al no haberse producido negociación alguna con los representantes sindicales del colectivo afectado, así como lo dispuesto en la Directiva 2003/88/CE y en la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre dicha directiva (2023/C 109/01), al no resultar el sistema fiable ni objetivo".

El sindicato exige un sistema de registro horario "que incluya todas las modalidades del trabajo médico y facultativo, garantice la protección de los trabajadores y facilite su cumplimentación en cualquier circunstancia".

De "no corregirse", el Sindicato Médico de Navarra ha anunciado que tomará "las medidas jurídicas necesarias para impedir que el Gobierno foral pisotee una vez más los derechos de los médicos navarros".

"No podemos aceptar un sistema que no recoge el trabajo real de los médicos y facultativos de Navarra, y que puede computar como ausencias sancionables descansos que la propia normativa reconoce como obligatorios, como el saliente de guardia. Pedimos al Gobierno de Navarra que paralice su entrada en vigor hasta que garantice que cumple con la ley y si no, tomaremos las medidas necesarias para defender nuestros derechos", ha señalado el secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez.