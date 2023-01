El Sindicato Médico de Navarra ve "avances" en las negociaciones con Salud y dice que intentará "no llegar a la huelga"

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, ha afirmado que existen ciertos "avances" en las negociaciones con el departamento de Salud del Gobierno de Navarra y ha añadido que el sindicato intentará "por todos los medios no llegar a la huelga", si bien esta sigue convocada para el 1 de febrero.

En declaraciones a Europa Press con motivo de la reunión mantenida entre ambas partes este jueves, Pérez ha señalado que "en cada una de nuestras reivindicaciones básicas que planteábamos hay propuestas, hay avances", lo cual "es muy sencillo" porque "teníamos un cero pelotero: 'no' a la exclusividad, 'no' a la mejora retributiva, y 'no' a la limitación de agendas". "Con lo cual, cualquier propuesta por parte de Salud es bienvenida", ha añadido.

Sin embargo, ha dicho que "son todo propuestas verbales" y que "estamos esperando a que nos pasen un documento escrito con toda la letra pequeña, con todos los pormenores de cómo piensan realizar esas modificaciones, cuáles son los plazos y, sobre todo, cuáles son las garantías, que ya nos pillan escarmentados".

"Reconocemos que el departamento de Salud ha hecho un esfuerzo enorme para poder traer a la mesa de negociación esas propuestas y, a falta de analizar los pormenores en el documento escrito, es un avance", ha subrayado Pérez.

En este sentido, ha explicado que si el documento que Salud presente les resulta "satisfactorio" o "que se puede proponer", lo someterán a votación en las asambleas, y si consideran que está "lejos de nuestras propuestas, haremos una contraoferta, unas alegaciones o unas propuestas complementarias y seguiremos". "De momento estamos en negociación, la cosa sigue abierta. En ese sentido, muy positivo", ha apuntado.

Respecto a los plazos, Pérez ha respondido que "hace tres meses que convocamos la huelga, y hoy ha sido la primera reunión con el comité de huelga". "Si hay un problema de plazos no es nuestro. Nosotros no vamos a precipitarnos, tenemos problemas muy graves y no vamos a decepcionar a nuestros compañeros. Vamos a ser muy prudentes y nos tomaremos el tiempo que sea necesario para analizar las propuestas", ha explicado.

En este sentido, Alberto Pérez ha remarcado que la huelga sigue convocada para el 1 de febrero, y "de momento no hay ningún motivo para desconvocarla". "Vamos a intentar por todos los medios no llegar a la huelga, ese es el objetivo principal, siempre y cuando se satisfagan unos mínimos de nuestras reivindicaciones", ha dicho.