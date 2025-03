Sindicatos advierten de que "los niños no van a estar seguros" en aulas de 2 años y piden "planificación" a Educación

PAMPLONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la intersindical del ciclo educativo de 0-3 años (LAB, ELA, Steilas, AFAPNA, UGT, CCOO) se han concentrado este viernes frente al Parlamento de Navarra para protestar por la implantación de aulas de 2 años en centros públicos de educación infantil y primaria, en las que, a su juicio, "los niños no van a estar seguros".

En la concentración, que ha coincidido con la comparecencia del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en el Parlamento foral para hablar sobre esta misma cuestión, los participantes en la concentración han mostrado pancartas con mensajes como 'Por una gestión común del 0-3' y han lanzado gritos como 'Gimeno, escucha, el 0-3 en lucha'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Garbiñe Lamariano (LAB), en nombre de la intersindical, ha afirmado que familias, expertos, sindicatos y educadoras "no ven" la implantación de aulas de dos años "dentro de un colegio".

"En las escuelas hay una directora que se encarga de toda la parte pedagógica, hay mucha más coordinación, los niños pueden adquirir mucha más autonomía, se sienten seguros. Y en los colegios de primaria llevan otro ritmo. Los niños no van a estar seguros en el entorno y ellos necesitan tranquilidad y figuras de apego que se mantengan en el tiempo", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que en un colegio de primaria, "si una de las educadoras falta y tiene que entrar un profesor de guardia, puede ser el profesor de quinto el que tiene que entrar a las doce del mediodía a dar comidas, a dar purés", algo que a su juicio "no es viable, no tiene ningún sentido". "Las escuelas infantiles están ahí, siempre se ha hecho así y es donde tienen que estar los niños, porque es donde ellos se sienten seguros y pueden desarrollarse y desarrollar su autonomía", ha reivindicado.

Por otro lado, ha remarcado que la intersindical reclama "un foro para hablar con el Departamento de Educación". "El Departamento de Educación y la Federación Navarra de Municipios y Concejos tienen un foro en el que ellos hablan, y ahí no hay nadie de la parte de trabajadores ni de gente que sepa la problemática real y lo que se vive en las escuelas infantiles. Entonces pedimos estar ahí los sindicatos", ha subrayado.

Preguntada por la respuesta aportada por Educación a las reclamaciones de los sindicatos, Lamariano ha señalado que "hemos hecho unas cuantas preguntas" por registro y que "de momento no se nos ha contestado". Según ha añadido, "hay que aumentar las plazas", pero "no de esta forma". "Hay que hacerlo planificado, tienen que buscar una hoja de ruta y hay que hacerlo pensado", ha subrayado.

Lamariano ha criticado que en un colegio "no puede estar la directora pidiendo purés". "Son niños de menos de un año que están pasando del biberón a la comida sólida, y todo ese proceso es un proceso lento que cada día va cambiando, el tipo de purés que necesita, por ejemplo. ¿Va a estar la directora pidiendo todos los días los diferentes purés que van cambiando? Es una cosa de locos, no tiene ningún sentido", ha dicho.

Ha añadido Lamariano que "lo que pedimos es que se mantenga el ciclo, que se siga manteniendo junto". "Si hay que aumentar plazas, se haga de una forma adecuada", ha reivindicado, tras incidir en que "un colegio no es un sitio adecuado para estar niños de 03".

En respuesta a los medios de comunicación sobre la planificación que tiene el Gobierno de Navarra al respecto en estos momentos, Lamariano ha señalado que "eso es lo que les hemos preguntado". "El otro día nos reunimos con la Federación Navarra de Municipios y Consejos. En principio, en el acuerdo del 2003 creo que ya tenían que poner una hoja de ruta y eso es lo que nosotros pedimos, que se haga una hoja de ruta para ver cómo se va a ir aumentando las plazas", ha apuntado.

Según ha insistido, "todos vemos la necesidad de aumentar plazas, pero con una hoja de ruta, bien pensado, hablando con los expertos". "Y todos queremos lo mejor, pero vamos a hablarlo y vamos a hacerlo bien, con tiempo, igual no puede ser este año. Que mapeen, que vean a nivel Navarra, que vean dónde son necesarias, con un poco de planificación", ha manifestado.

Ha añadido Lamariano que por el momento los centros afectados "no tienen mucha información" y "están todas las familias muy revueltas". "No hemos visto ningún resultado de evaluaciones. Ellos dicen que están evaluando. Nosotros hemos pasado por los coles, hemos estado viendo instalaciones, hemos estado hablando con las educadoras, con direcciones. Desde luego direcciones y las educadoras no están contentas, hay muchísimas limitaciones", ha comentado.