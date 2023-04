Los sindicatos dicen que un 55% de los docentes se han sumado a la huelga en Educación

PAMPLONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos convocantes de la huelga en la educación pública de Navarra (LAB, Steilas, CCOO, ELA y UGT) han afirmado que un 55% de los docentes se han adherido al paro y han valorado "muy positivamente" las cifras de la movilización del profesorado de este lunes. Además, han exigido al departamento de Educación del Gobierno foral que "inicie la negociación de manera inminente".

En un comunicado, han señalado que con la huelga de este lunes "hemos conseguido paralizar el funcionamiento normal de los centros" y que a pesar de "los servicios mínimos abusivos (33% en infantil y primaria, 25% en enseñanzas medias), se han adherido a la huelga el 55% de los docentes".

"Hace casi un mes, el día 6 de marzo, los sindicatos LAB, Steilas, CCOO, ELA y UGT convocamos a todo el profesorado de la Educación Pública de Navarra a otra jornada de huelga, ante la falta total de reacción por parte del Departamento de Educación a las reivindicaciones planteadas por nuestro colectivo en la huelga del día 15 de febrero. Pensamos que el Departamento finalmente reaccionaría y nos convocaría rápidamente a una reunión para iniciar una negociación real, a fin de evitar la huelga", han relatado.

Sin embargo, han añadido que "solo tras un nuevo emplazamiento nos citaron a una reunión el pasado 17 de marzo, en la que no ofrecieron absolutamente nada y se negaron otra vez a negociar ningún aspecto que implicara el aumento de la inversión educativa".

A juicio de los sindicatos, "esta cerrazón contrasta enormemente con la actitud mostrada en otros sectores de la Administración, donde sí se han conseguido mejoras laborales y salariales, después de movilizarse y a pesar de no haberse modificado la Ley de Presupuestos de 2023".

Por otra parte, han remarcado que el 27 de marzo se realizó una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Educativo de la Educación Pública, "en la que no están todos los sindicatos convocantes" y en la que "se repitió incomprensiblemente la falta de disposición negociadora". Además, según han criticado, "fue aprovechada por el departamento para manipular y mostrar en los medios un supuesto talante negociador".

Tras señalar que durante este mes han realizado más de 120 asambleas en centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, han indicado que "son 100 los claustros que se han adherido" a las mismas.

"El sector está movilizado, en todas las etapas, en todos los modelos y en toda la geografía Navarra. Somos muchas, estamos en lucha y tienen que escucharnos para caminar hacia una educación pública de calidad. Todavía estamos a tiempo de iniciar la negociación de verdad, si es que hay voluntad política, y de que las mejoras propuestas empiecen a reflejarse el próximo curso", han reivindicado.

Para los sindicatos, "las partidas presupuestarias no son inamovibles, se pueden ampliar y, además, se pueden transferir recursos de una partida a otra", y las plantillas de los centros "no se han conformado todavía y se pueden mejorar".

"Por todo ello, no podemos dejar de movilizarnos y de presionar; el hecho de que se disuelva el Parlamento y el Gobierno esté en funciones no es óbice para que se inicie la implementación de estas medidas. Asimismo, es importante seguir presionando para que nuestras demandas sean recogidas por todos los grupos políticos, aparezcan en el acuerdo programático del nuevo gobierno y esto se plasme en la Ley de Presupuestos de 2024. Vamos a continuar hasta que el Departamento de Educación se siente a negociar de verdad, y no pararemos hasta lograr una educación pública de calidad", han manifestado.