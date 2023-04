Sindicatos de educación dicen que seguirán con movilizaciones si el Gobierno no inicia una negociación "con contenido"

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos convocantes de la huelga del pasado lunes en la enseñanza pública de Navarra (LAB, Steilas, CCOO, ELA y UGT) se han concentrado este miércoles en Pamplona para exigir al Ejecutivo foral "una verdadera negociación" y anunciar que "seguirán con la dinámica de movilizaciones si desde el Gobierno de Navarra no se inicia un proceso de negociación con contenido".

Así lo han indicado a los medios de comunicación en representación de los sindicatos Isabel Fernández y Mikel Larraza, de ELA y UGT, momentos antes de entregar en el Palacio de Navarra las más de 100 adhesiones de distintos centros educativos y solicitar una reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite.

"Vamos más allá del corto plazo. Estamos pensando en no sólo ahora, en abril, que queremos negociar en la conformación de las plantillas, que estamos a tiempo, sino más allá, puesto que ahora se están elaborando nuevos programas electorales, posibles nuevos acuerdos programáticos y queremos que estén a la altura que los tiempos demandan", ha afirmado Fernández.

Por su parte, Mikel Larraza ha destacado la "unidad sindical" que se ha producido en esta convocatoria de huelga, "que no suele ser lo más común". "Estamos la amplia mayoría de la Mesa Sectorial de Educación dispuestos a seguir movilizándonos, además, incluso sindicatos que no han secundado la huelga sabemos que también se unen a nuestras reivindicaciones y vamos a seguir trabajando en esta línea porque no entendemos la cerrazón y la especie de sentimiento de ninguneo que hemos recibido por el Departamento de Educación", ha apuntado.

Aunque ha reconocido que "es injusto para las familias y para el alumnado el que hayamos tenido que llegar a esta huelga", Larraza ha criticado que "habiéndose convocado el seis de marzo, el departamento y el Gobierno de Navarra no hayan hecho nada en un mes para poder evitar esta huelga". "Nos parece realmente injusto. Es una pena, pero bueno, está claro que vamos a tener que seguir reivindicando de las maneras que sean una educación, de calidad, la bajada de ratios, la bajada de la temporalidad, reducción de la sobrecarga laboral del profesorado y que la estabilidad sea real", ha dicho.

En la concentración, ambos han dado lectura a un manifiesto en el que los sindicatos han valorado la huelga del pasado 3 de abril como "un rotundo éxito". "Fue secundada por más del 50% del profesorado a pesar de los abusivos servicios mínimos que se establecen por parte del departamento de Educación", han asegurado.

Las movilizaciones de la mañana, según han señalado, "fueron secundadas allí donde estaban convocadas": Tafalla, Tudela, Santesteban, Alsasua, Estella y Pamplona. A esta última "se fueron uniendo nutridas columnas que llegaron desde distintos centros, cada una con una de las reivindicaciones de esta convocatoria: bajada de ratios, sobrecarga laboral, estabilización y recuperación del poder adquisitivo".

En cuanto a la manifestación convocada en Pamplona por la tarde, "que unía dos centros educativos históricos de la capital navarra, como son el IES Plaza de la Cruz y el CP San Francisco", han remarcado que "contó con un amplio apoyo por parte de la ciudadanía".

Sin embargo, han añadido que "por desgracia, a pesar de las declaraciones realizadas por la presidenta Chivite a raíz de la huelga, seguimos sin tener ninguna noticia de una disposición real de negociar medidas concretas que pudieran verse reflejadas en el inicio del próximo curso escolar".

"Si hubiera una voluntad real por parte del Ejecutivo, estarían a tiempo de realizar modificaciones que se vieran reflejadas en las plantillas para el curso 2023-2024, ya que todavía no han sido configuradas, proceso que suele dilatarse hasta mediados del mes de mayo. Además, en muchos casos, en el gasto presupuestado para 2024 existen partidas en las que no se agota lo planificado", han subrayado.

En este sentido, han apuntado que "incluso aferrándose el Gobierno a su determinación de no invertir un sólo euro más en Educación, podría mostrar algún mínimo interés político en negociar mejoras antes de que termine su mandato". "Por lo tanto, desde las fuerzas sindicales seguiremos con nuestra dinámica de movilizaciones para seguir haciendo llegar a la sociedad las reivindicaciones del personal docente, avalada con la adhesión de más de 100 centros educativos y con seguimiento en las huelgas que no se alcanzan en ningún otro sector de la administración", han reivindicado.