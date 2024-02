Sindicatos de Educación piden una bajada de ratios y un incremento retributivo

PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de educación pública Steilas, ANPE, Afapna, LAB, CCOO y UGT han acordado unas reivindicaciones comunes para mejorar las condiciones laborales del profesorado y han reclamado al departamento de Educación del Gobierno de Navarra que inicie una negociación sobre ellas. Las reivindicaciones de los sindicatos son, entre otras, una bajada de ratios, un incremento retributivo, así como abordar "la sobrecarga laboral y el exceso de labores burocráticas".

Los sindicatos han explicado que el pasado 20 de diciembre solicitaron uan reunión a Educación para "abordar de manera monográfica una serie de planteamientos que vienen de atrás y que preocupan al profesorado de la educación pública". "La cita, sin embargo, no llegó hasta el lunes 22 de enero, es decir, con posterioridad a que el viernes 19 de enero se presentara en el Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra, imposibilitando así, de facto, la inclusión de partidas presupuestarias que mejoren ya en el próximo curso 24-25 la situación del profesorado y de la calidad educativa", han lamentado.

En todo caso, los sindicatos han señalado que "en los primeros compases de la reunión, el consejero mostró su disposición a abordar la cuestiones que planteamos, así como a llegar a acuerdos en una negociación con letras mayúsculas, realista y seria".

Por tanto, las organizaciones sindicales han consensuado "una plataforma de cuestiones que ya hemos trasladado al departamento, solicitando el inicio de esa negociación a la que, esperamos, siga asistiendo el consejero para tratar de algunas cosas mayúsculas y también de otras minúsculas".

Los sindicatos han asegurado que "nos encontramos en un momento de gran complejidad en el ámbito educativo (cambio de paradigma legislativo y de currículos, aumento notable de la diversidad en las aulas, matrícula viva), con retos crecientes para los que es imprescindible acometer mejoras de diferente índole". "Es evidente que las mejoras laborales, contrariamente a lo que opina el máximo responsable de la Educación en Navarra, tendrían como efecto directo un incremento de la calidad, cuestión esta que hoy en día apenas se mide en parámetros ISO y en tablas Excel", han afirmado.

En primer lugar, los sindicatos han solicitado "una reducción lineal de ratios que mejore la posibilidad de atender al alumnado como se merece". "Es indiscutible que un menor número de estudiantes por grupo mejora su atención y, por tanto, repercute de manera positiva en la calidad educativa. No obstante, somos conscientes de la dificultad de adoptar esta medida al mismo tiempo en todos los niveles y en todas las etapas y por ello mostramos nuestra disposición a hacerlo de manera escalonada a lo largo de esta casi recién estrenada legislatura", han planteado.

Si bien el departamento cuantificó en 131 millones el coste de la bajada en todas las etapas, los sindicatos han explicado que "no nos detalló cómo llega a esa cifra que nos resulta extraña ya que el propio consejero ha venido reiterando a lo largo del último año que la ratio media en Navarra no es alta". "Si hemos de creerle, parece claro que el coste no se correspondería con esa cifra esgrimida para tratar de acallar a la parte sindical. Reiteramos que, no obstante, estamos dispuestos a abordar la reducción de ratios en diferentes años", han explicado.

Además, han compartido la posición del consejero en el sentido de que "en aquellos grupos con alumnado con necesidades educativas específicas, la ratio ha de ser más baja". "Ambas medidas -reducción lineal y reducción vinculada a las necesidades educativas- son compatibles y redundarían en el ahorro de otro tipo de gastos como son los que se derivan de una menor calidad y un menor rendimiento asociados a las ratios actuales", han asegurado.

Los sindicatos han destacado que "esta demanda va en consonancia con el consenso mayoritario de la comunidad educativa y de los expertos y pedagogos, que coinciden en señalar que el número de alumnos por aula está en relación con el rendimiento escolar". "Las ratios actuales se pueden incrementar en hasta un diez por ciento. Es decir, un grupo de Bachillerato de 35 estudiantes podría acoger hasta 38. ¿Garantiza esto una adecuada preparación para la Evau?", han planteado

Por otra parte, han pedido que "se dé respuesta a las necesidades profesionales que viene planteando el profesorado navarro" y en concreto se han referido a "una mejora retributiva que también estamos dispuestos a alcanzar de manera escalonada". "Lo cierto es que, aunque no coincide con la cifra que los sindicatos manejamos, el propio departamento de Educación admitió en la Mesa Sectorial una pérdida del poder adquisitivo de los docentes de, como mínimo, el 15%. Por ello, y en el plazo de la actual legislatura, propondremos una recuperación acorde con lo perdido -que vendría a ser algo más de un año entero no cobrado-. Estamos seguros de que, a partir del reconocimiento por parte del departamento de esta fuerte merma en nuestras retribuciones, encontraremos el cauce para su recuperación a lo largo de los tres próximos años", han afirmado.

Los sindicatos también han pedido abordar "la sobrecarga laboral y al exceso de labores burocráticas", sobre lo que el departamento de Educación se ha comprometido a crear un grupo de trabajo relativo a aspectos concretos que "redunden en una racionalización de las labores y de los horarios". "También estamos dispuestos a negociar este aspecto de manera escalonada, pero no vamos a ceder en la exigencia de introducir algunas medidas ya para el próximo curso 24-25", han adveritdo.

Las organizaciones sindicales han solicitado también "flexibilizar la formación del profesorado y estudiar el minutaje de muchas de las labores que realizamos de manera que, para no interferir en la conciliación familiar, nuestras horas de trabajo no se prolonguen durante la tarde-noche y los fines de semana". "Solicitamos también horas de refuerzo lingüístico en las lenguas vehiculares para poder hacer frente a las necesidades crecientes de inclusión y atención a la diversidad del alumnado con desconocimiento del idioma", han añadido.

En cuanto a la estabilidad, los sindicatos han pedido "datos de la plantilla funcional real para poder adecuar las ofertas de empleo público y los concursos de traslados a ese número".

Finalmente, los sindicatos han explicado que están "a la espera de poder abordar algunas cuestiones todavía no cumplidas del pacto educativo". "Esperamos por tanto que, como prometió, el departamento de Educación, nos convoque de manera inmediata para iniciar un diálogo que nos permita alcanzar acuerdos antes de la finalización del presente curso escolar y que, queriendo ser serios y realistas, se consoliden a lo largo de la actual legislatura", han señalado.