Sociedad Civil Navarra condena "de manera rotunda" la agresión a Enrique Maya en Pamplona

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sociedad Civil Navarra ha condenado este miércoles "de manera rotunda" la agresión sufrida este martes por Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y miembro de UPN, en la calle Estafeta.

En un comunicado, desde Sociedad Civil Navarra han destacado que "se trata de un hecho muy grave que trasciende a la persona afectada y que supone un ataque a los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir nuestra vida pública".

Según han añadido, "ninguna diferencia política, ideológica o personal puede servir de excusa para la violencia o la intimidación, como la ocurrida" ayer martes.

"Frente a quienes pretenden imponer el miedo o el señalamiento, reivindicamos una Navarra plural, abierta y democrática, donde las discrepancias se expresen desde el respeto y dentro de las reglas de convivencia que nos hemos dado entre todos", han apuntado.

A su juicio, "la violencia nunca puede normalizarse ni relativizarse según quién la sufra, como se hizo" el lunes en el Parlamento de Navarra "desde una formación política" -en referencia a las declaraciones de EH Bildu sobre la operación policial saldada con 28 detenidos tras los incidentes en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra en octubre-.

"Una vez más, es necesario defender la libertad, el respeto a las personas y una convivencia basada en el diálogo, valores que constituyen el fundamento de cualquier sociedad democrática", han subrayado.