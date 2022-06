Sofocado el incendio forestal declarado en Badostáin

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este miércoles en Badostáin, en una zona de matorral y monte bajo cercana a la localidad, ha sido sofocado, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno foral.

El fuego se había aproximado a la primera línea de viviendas y a una empresa de la localidad, si bien no ha llegado a ellas y no ha sido necesario realizar evacuaciones. El terreno quemado, que no llega a las 10 hectáreas, corresponde a campo de cereal sin cosechar, y una parte cosechada.

Se desconoce el origen del fuego, si bien se han descartado las labores agrarias ante la ausencia de máquinas cosechadoras y similares.

El viento había complicado las labores de extinción, en las que han participado bomberos del parque de Cordovilla, Tafalla, Trinitarios, dos brigadas helitransportadas con dos helicópteros y un avión de extinción. Si bien se habían solicitado los servicios de efectivos de Estella, finalmente no han sido necesarios.