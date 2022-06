Fotos de medio millar de pamploneses vestidos de blanco y rojo adornarán la ciudad en las fiestas de San Fermín

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los rostros de 562 pamploneses vestidos de blanco y rojo serán este año la imagen de las fiestas de San Fermín. La campaña 'Este año sí, este año por fin, ¡vívelos!' busca reconocer el papel de la ciudadanía en las fiestas y quiere convertirla en la protagonista de la celebración, tras dos años de ausencia por la pandemia del COVID-19.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha presentado este martes esta iniciativa que llevará los retratos de estas personas a los principales puntos de la ciudad, "trasladando una imagen amigable, familiar, divertida y alegre de Pamplona". Esas fotografías vestirán la ciudad en los días de mayor proyección internacional.

La campaña se nutre de las fotografías tomadas a primeros de junio, cuando el zaguán de la Casa Consistorial se convirtió durante el sábado 11 de junio en un photocall para que todas aquellas personas que quisieran se fotografiaran vestidos de blanco y con pañuelico rojo, solos o en pareja. En apenas seis horas, un total de 562 personas de todas las edades respondieron a la llamada.

Ahora sus imágenes inundarán la ciudad. En concreto, las composiciones fotográficas se colocarán en los accesos a los aparcamientos públicos, en el exterior de la antigua estación de autobuses, en las pantallas digitales que el Ayuntamiento tiene repartidas por la ciudad y en diferentes calles, en los 52 mupis con que cuenta el Consistorio.

Los carteles se han comenzado a colocar este martes. Las personas que han participado en esta acción podrán comprobar en la web www.sanferminespamplona.es la ubicación exacta de su imagen, para que puedan ir a verla en persona. El alcalde ha querido agradecer a todas las personas participantes su deseo de ofrecer una imagen de la ciudad en la que la sonrisa es el elemento clave, el hilo conductor.

Enrique Maya ha señalado que 562 personas "son muchas personas" y ha agradecido "la implicación, se han tomado la molestia de vestirse de blanco y acudir a hacerse la foto". "Todas esas personas podrán localizarse en aquellos lugares de la ciudad donde estamos colocando estas fotos", ha dicho, para afirmar que esta iniciativa es "bonita" y "estamos recogiendo esas imágenes tan buenas de la gente con ganas de fiesta". "Esta vez los viviremos de verdad, por fin ha llegado esa realidad", ha comentado.

El alcalde ha señalado que el programa de las fiestas ya está hecho y "no hay ninguna novedad pendiente, está todo organizado y estamos con el cosquilleo de que queda poco y de arrancar bien". "Una vez que es el chupinazo y empieza la fiesta, parece que está todo encarrilado pero hasta que empieza hay siempre un poco de inquietud", ha expuesto.

Esta iniciativa es el colofón a dos años de ausencia sanferminera. Ante una situación sanitaria crítica, "que ha provocado 1.590 muertos en Navarra y 108.000 en toda España", la imposibilidad de celebrar las fiestas hizo que se intensificara ese sentimiento de unidad en torno a las fiestas de San Fermín y el deseo de celebrar las fiestas, ha indicado el Consistorio.

TRASLADO A TRINITARIOS

En otro orden de cosas, sobre el traslado de los puestos de hostelería de los grupos de diversidad cultural a Trinitarios, Maya ha comentado que es "pública y notoria mi buena relación con todas las asociaciones y especialmente con las de inmigrantes y especialmente de países latinos y ellos lo saben".

Según ha dicho, "hemos reorganizado el espacio festivo, nos encontramos cosas que no nos gustaban nada". "Estaba Gora Iruñea ocupando la plaza de Recoletas, que generaba muchísimos problemas al vecindario de todo tipo y queríamos recuperar Antoniutti como un lugar de verbenas como históricamente ha sido", ha expuesto, para señalar que se propuso a estos grupos el traslado a Trinitarios e "inicialmente la reacción no fue mala".

Maya ha manifestado que "parte de esos colectivos han reaccionado de manera bastante agresiva en relación a mi". "Llamarme racista, xenófobo por eso me parece una auténtica pasada de frenada, pero que quede claro que no representan a todos, hay colectivos que no se suman a ese tipo de comentarios", ha dicho, para afirmar que "finalmente imperará el sentido común". "Es un buen sitio, Trinitarios es un lugar muy interesante en la ciudad", ha defendido.