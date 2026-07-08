Sofocado un incendio forestal en Mendavia provocado por una quema negligente de maleza

Imagen del incendio - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal provocado por una quema negligente de maleza ha sido sofocado este miércoles en Mendavia, en una finca particular compuesta por un huerto y plantaciones de almendros.

Al recibir un aviso del Centro Operativo de Servicios (COS) que alertaba sobre un incendio activo en el casco urbano de Mendavia, la Guardia Civil de Navarra se ha desplazado al lugar, donde un ciudadano intentaba sofocar las llamas con una manguera mientras otra persona trataba de acondicionar una toma de agua en la parcela colindante.

El avance del fuego, fuertemente avivado por las rachas de viento, amenazaba con propagarse hacia una zona arbolada densa, lo que ha obligado a los agentes a intervenir para "evitar un desastre ecológico mayor".

La agentes han tomado las mangueras disponibles y ha dirigido los esfuerzos de extinción en el perímetro más vulnerable, consiguiendo contener el conato antes de que afectara a la masa forestal.

Posteriormente, se han personado en la zona dos camiones y un vehículo todoterreno del parque de Bomberos de Lodosa, cuyos efectivos se han encargado de refrescar el terreno hasta dar el incendio por completamente extinguido.

Tras asegurar la zona, que ha sufrido la quema de cerca de un hectárea de maleza sin registrar víctimas ni daños materiales, los investigadores han realizado las correspondientes indagaciones entre los testigos.

Las pesquisas han reflejado que el fuego se ha originado por una imprudencia grave de un vecino que, a pesar de las alertas y prohibiciones vigentes, efectuaba una quema de residuos agrícolas que se descontroló, por lo que se han iniciado los trámites para su inmediata investigación judicial.