Sofocado un incendio en una vivienda en Los Arcos

La Guardia Civil acude a un incendio en una vivienda de Los Arcos. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han sofocado este viernes un incendio que se ha declarado en una vivienda de Los Arcos, sin que se hayan registrado heridos.

El aviso por el fuego se ha dado sobre las 10.57 horas, según ha informado la Guardia Civil, que ha movilizado al lugar a dos patrullas de Seguridad Ciudadana para colaborar en las tareas de extinción.

Los agentes han acordonado la zona colindante y han asegurado el perímetro de la vía para evitar riesgos a los vecinos y transeúntes. Además, han facilitado el acceso de los equipos de extinción.

Una vez verificado que la vivienda ofrecía garantías de seguridad, se ha constatado que el fuego sólo ha ocasionado daños materiales en el inmueble. La Guardia Civil ha iniciado las primeras gestiones y diligencias para esclarecer las causas que han originado el incendio.