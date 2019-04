Solana dice que la recuperación del complemento para exaltos cargos se enmarca en la "reversión de recortes"

Publicado 09/04/2019 11:58:25 CET

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que la recuperación del complemento del 25 por ciento para exaltos cargos que sean funcionarios del Gobierno de Navarra se enmarca en "la reversión de los paquetes de recortes" aprobados durante la legislatura pasada.

"No creo que sea que el cuatripartito haya querido recuperar un complemento para exaltos cargos, el cuatripartio ha hecho lo que ha venido haciendo a lo largo de legislatura para cumplir con el compromiso adquirido, que no es sino revertir recortes", ha indicado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Solana ha señalado que en 2012 se aprobaron "muchas medidas de recorte, algunas de manera temporal y otras definitiva, y en la reversión de aquellos paquetes entra la reversión de un complemento que no es para exaltos cargos del Gobierno, porque yo puedo ser exalto cargo y en ningún caso lo cobraré, es solo para exaltos cargos que sean funcionarios". "Es un complemento que crea UPN en 2007 y se quita en 2012 cuando se toman otras medidas a la par", ha indicado.

Posteriormente, Solana ha afirmado que con el actual Gobierno, "cuando se ordenan las cuentas, y en ese compromiso de reversión de recortes, entre otras muchas va la reversión de esta cuestión de los complementos". Además, ha precisado que este complemento se cobra sólo "si no se tiene ningún otro complemento por responsabilidad añadida" y "afectaría a los funcionarios que han sido altos cargos del Gobierno desde 1983, no nos afecta a quienes no somos funcionarios, empezando por la propia presidenta Barkos".

Además, ha destacado que "el Gobierno del cambio llega y lo primero que hace es aplicar una rebaja de los salarios de los miembros del Gobierno de hasta un 30 por ciento, que pasó bastante desapercibido o no ha habido un interés grande por recordarlo a lo largo de la legislatura".