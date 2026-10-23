Solo 3 de cada 10 médicos que terminan el MIR en Navarra aceptan trabajar en el Servicio Navarro de Salud, según el SMN

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha elaborado un informe sobre la capacidad de la Comunidad foral para atraer y fidelizar a los médicos que terminan su formación especializada, informe en el que refleja, entre otros aspectos, que solo 3 de cada 10 médicos que terminan el MIR en Navarra aceptan trabajar en el Servicio Navarro de Salud.

El estudio del SMN combina datos oficiales facilitados por el propio Departamento de Salud del Gobierno foral con los resultados de una encuesta realizada entre los facultativos en ejercicio.

"Las conclusiones cuestionan seriamente la eficacia de las medidas anunciadas el pasado mes de mayo por el consejero de Salud, que presentó un plan para retener a los nuevos especialistas mediante mejoras salariales, ofertas anticipadas y contratos de hasta tres años de duración", ha afirmado en una nota la organización sindical.

Según el SMN, "la realidad, varios meses después, es muy diferente de la anunciada". "En 2026 finalizaron su formación MIR en Navarra 115 médicos especialistas. De ellos, 91 (79%) se inscribieron para recibir ofertas de trabajo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Sin embargo, solo 36 aceptaron finalmente las ofertas recibidas, apenas el 31% de todos los que terminaron su especialización", ha apuntado.

El Sindicato Médico ha afirmado que "el resultado es todavía más preocupante en Medicina Familiar y Comunitaria, una especialidad especialmente necesaria para garantizar el funcionamiento de nuestros centros de salud". "De los 40 médicos que terminaron su formación, 24 mostraron interés por trabajar en Navarra, pero únicamente 10 aceptaron finalmente un contrato. Es decir, Navarra no consiguió contratar a tres de cada cuatro nuevos especialistas en Medicina de Familia formados en nuestra propia Comunidad como anunció el consejero de Salud en mayo pasado", ha advertido.

Uno de los principales argumentos del plan presentado por Salud fue la posibilidad de ofrecer contratos de larga duración, de hasta tres años renovables, ha explicado el SMN, que ha afirmado, sin embargo, que "la mayoría de las ofertas realizadas corresponden a sustituciones por vacaciones, reducciones de jornada o contratos temporales de corta duración".

El sindicato ha asegurado que "incluso cuando se ofrecen contratos prolongados o plazas vacantes, estos pueden corresponder a destinos poco atractivos, con elevada sobrecarga asistencial, dificultades de desplazamiento o escasas perspectivas de desarrollo profesional". "Todos ellos se ocuparán por sus propietarios tras las OPE, por lo que nunca llegarán a cumplir tres años en el puesto. Algunos compañeros simplemente abandonan esos puestos al cabo de pocos meses", ha señalado.

El Sindicato Médico ha subrayado que "aceptar un contrato no equivale a fidelizar a un profesional". "Para conocer el verdadero éxito de estas políticas era necesario saber cuántos médicos se incorporan efectivamente, cuántos completan sus contratos y cuántos deciden continuar trabajando en Navarra después de un tiempo", ha explicado.

El informe incluye también una encuesta realizada entre los médicos en ejercicio, cuyos resultados reflejan una percepción "muy negativa" sobre la capacidad de Navarra para atraer nuevos especialistas.

Según ha explicado el SMN, el 83,6% de los encuestados considera que el SNS-O es "un lugar poco o nada atractivo para desarrollar una carrera profesional" y el 78,3% cree que "los médicos recién especializados encuentran ofertas de trabajo más atractivas en otras Comunidades Autónomas".

Entre los principales motivos señalados destacan, según ha indicado el sindicato, las bajas retribuciones, las mejores ofertas laborales existentes fuera de Navarra, la excesiva jornada de trabajo, la falta de estabilidad y los contratos de corta duración.

"Estos resultados ayudan a comprender por qué tantos profesionales formados en nuestros hospitales y centros de salud deciden buscar su futuro profesional en otros lugares", ha afirmado el SMN.

Por otro lado, el sindicato ha destacado que "no basta con anunciar salarios elevados, hay que decir la verdad y comparar cuánto se trabaja para alcanzarlos", y ha criticado que la Administración "utiliza cifras salariales que no reflejan ni la realidad salarial, ni las condiciones reales de trabajo". "Una parte importante de las retribuciones médicas procede de guardias realizadas por encima de la jornada ordinaria, frecuentemente obligatorias y remuneradas por debajo del valor de la hora ordinaria, guardias que, en la Comunidad foral, no tienen límite en su número", ha explicado.

El informe también identifica otros factores que "restan atractivo a Navarra, como el régimen de exclusividad, las limitaciones a la movilidad profesional, las restricciones a las excedencias, la sobrecarga asistencial y las dificultades de conciliación".

A juicio del sindicato, "no es suficiente ofrecer un salario aparentemente competitivo si para conseguirlo es necesario trabajar muchas más horas o aceptar condiciones laborales mucho más penosas que en otras comunidades".

El Sindicato Médico de Navarra ha considerado que "la pérdida de profesionales recién formados no es únicamente un problema laboral" y ha explicado que "cada especialista que decide marcharse supone una oportunidad perdida para reforzar las plantillas, reducir la sobrecarga asistencial, mejorar la continuidad de la atención y garantizar el relevo generacional de los profesionales sanitarios".

El informe plantea diversas medidas para revertir esta situación, tales como "mejorar las retribuciones, ofrecer contratos estables y atractivos, limitar la sobrecarga de trabajo, eliminar penalizaciones profesionales, facilitar la movilidad y la conciliación e incentivar de manera efectiva los puestos de difícil cobertura".

El SMN ha considerado que "Navarra no tiene un problema de falta de médicos formados, tiene un problema para convencerlos de que se queden", y ha reclamado al Departamento de Salud que "abandone los anuncios triunfalistas y afronte una reforma real de las condiciones laborales de los facultativos". "La cuestión no es cuántos contratos se ofrecen, sino cuántos médicos quieren quedarse y desarrollar su carrera profesional en Navarra", ha señalado.