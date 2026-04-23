Sordo (CCOO) califica de "trampantojo de hilo neofascista" el concepto de "prioridad nacional": "Me parece lamentable"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "lamentable" el principio de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos de gobiernos autonómicos entre Vox y PP, quienes a su juicio "se han buscado este trampantojo de hilo neofascista para tratar de generar otra vez la demonización de la gente inmigrante".

"Cuando tenemos una extrema derecha que son los agentes infiltrados de Trump en Europa, cuando son profundamente antipatriotas y quieren llevarse por delante la soberanía de nuestro país para que dependa cada vez más de déspotas como Donald Trump, se han buscado este trampantojo de hilo neofascista para tratar de generar otra vez la demonización de la gente inmigrante", ha señalado.

"Me parece lamentable", ha añadido, en respuesta a los medios de comunicación después de participar en una concentración en Pamplona convocada por el sindicato para exigir "salarios dignos, vivienda y tiempo para la clase trabajadora".

Sordo ha reivindicado que "las personas que tienen los derechos de ciudadanía puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos, sean de donde sean". "Me parece tan de sentido común que es como irnos tres siglos atrás", ha manifestado.

Según ha subrayado, "tenemos la peor extrema derecha de Europa, además son vagos hasta para crear conceptos, porque este es un concepto que viene de la extrema derecha de Le Pen, de Francia".

"Nosotros vamos a exigir que todas las personas que están en España y todas las personas que son ciudadanas, ciudadanos de nuestro país, que trabajan en nuestro país, que viven en nuestro país, tengan igualdad de acceso, por supuesto, a los servicios públicos y a todos los derechos de ciudadanía", ha remarcado.