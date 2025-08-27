Sorprendido mientras pintaba su coche en un paraje natural en Olazagutía

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha tramitado una propuesta de sanción contra un ciudadano que fue sorprendido pintando su vehículo en un paraje natural ubicado en el monte Altzania, hayedo de Urkieta, término municipal de Olazagutía, utilizando envases de pintura en spray y otros productos químicos sin autorización ni medidas de contención de residuos.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos podrían constituir una infracción administrativa en materia de residuos y suelos contaminados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, que tipifica como infracción el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, así como la utilización de productos contaminantes fuera de instalaciones legalmente habilitadas.

La Guardia Civil ha señalado que la aplicación de pinturas, disolventes y otros productos químicos debe realizarse exclusivamente en talleres o instalaciones autorizadas, dotadas de sistemas de recogida y tratamiento de residuos, con el fin de evitar filtraciones al terreno y la dispersión de contaminantes en espacios naturales.

La propuesta de sanción ha sido trasladada a la autoridad medioambiental competente del Gobierno de Navarra, que instruirá el correspondiente expediente sancionador.

La Guardia Civil ha explicado que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar este tipo de infracciones medioambientales y ha apuntado que dispone de unidades especializadas para analizar y localizar a los autores de todo tipo de vertidos o daños al medio ambiente, por lo que le pueden hacer llegar la información en los cauces habituales, en las Oficinas de Atención al Ciudadano de los diferentes cuarteles, en el teléfono 062, la aplicación Alertcops o también el correo electrónico atencionciudadana-navarra@guardiacivil.org.