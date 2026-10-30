El sorteo para la composición de las 263 mesas electorales se celebrará el 4 de noviembre

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Pamplona que se celebrará el próximo miércoles sorteará la composición de las mesas electorales para la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre.

El pleno comenzará a las 9 horas con ese único punto del orden del día. El sorteo determinará las personas que compondrán las 263 mesas electorales ubicadas en 27 centros públicos que funcionarán ese día como colegios electorales.

En total, se elegirá a 2.367 personas, 789 como titulares de las presidencias y las dos vocalías de las mesas y 1.578 como suplentes, dos por cada uno de los cargos en mesa.

Según los últimos datos del censo actualizado en las últimas semanas, Pamplona cuenta con 154.927 con derecho a voto en las próximas Elecciones Generales.

Ese derecho a voto no equivale a que la persona pueda ocupar un determinado cargo en una mesa electoral, ya que hay que requisitos de edad, estudios o capacidad de leer y escribir.

Las personas seleccionadas para cargo en mesa deberán ser mayores de 18 años y menores de 70 años, y saber leer y escribir. De ese censo, 36.525 personas no pueden ser elegidas para presidencia o vocalía, 82.652 pueden ser elegidas para presidencia de mesa y 116.742 pueden salir electas para ocupar una de las dos vocalías en cada mesa electoral.

Desde el miércoles, las personas empadronadas en Pamplona podrán consultar en la web municipal o en el teléfono 010 si les ha tocado ser miembros de mesa electoral. Será necesario aportar el número de DNI para poder hacer la consulta.

CÓMO SE OBTIENE LA COMPOSICIÓN DE CADA MESA

En el pleno del miércoles, se obtendrán en primera instancia nueve números aleatorios de cuatro cifras extrayendo de una en una las bolas numeradas de una saca. Esos nueve números aleatorios se asocian a los cargos de las mesas a designar.

Así las cosas, los tres primeros números se corresponderán con la presidencia de la mesa, primera suplencia y segunda suplencia; los tres siguientes con la primera vocalía, primera suplencia y segunda suplencia; y los tres últimos con la segunda vocalía, primera suplencia y segunda suplencia.

Esos números aleatorios se introducen en la aplicación informática de 'Composición y Notificación de Mesas Electorales' que, de forma determinista, obtiene los nueve componentes de cada una de las mesas.

Una vez notificados los resultados y tras el periodo de alegaciones, tendrá lugar la reasignación de cargos en la que las personas suplentes pueden asumir el cargo de las personas titulares y, posteriormente, realizar un segundo proceso de selección para aquellos cargos en mesa que hayan quedado vacantes.

El procedimiento previsto es el mismo y se basa en los mismos números aleatorios que salgan en este pleno.