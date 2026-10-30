Las subvenciones del Gobierno a la Asociación Teder en 2024 y 2025 sumaron 6,9 millones y "cumplieron con la legalidad"

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre las subvenciones de la Administración foral a la Asociación Teder en 2024 y 2025, que sumaron casi siete millones y "cumplieron con el principio de legalidad".

Según han informado desde la Cámara de Comptos, el informe lo solicitó el Parlamento de Navarra a instancias de UPN. Teder es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1996. Ubicada en Estella, su objetivo es el desarrollo económico-social "equilibrado y sostenible" de la comarca.

La componen 62 municipios, la Mancomunidad de Montejurra, el Consorcio Turístico de Tierra Estella y trece entidades privadas. Abarca a una población de 54.500 habitantes.

El informe apunta que el año pasado se dieron de baja como asociados Estella, Arróniz, Sesma, Villatuerta y Mues, con lo que la asociación perdió un tercio de la población a la que representaba.

La Asociación Teder "depende casi exclusivamente" de las subvenciones de la Administración foral. De hecho, el año pasado sumó 3,7 millones de ingresos, de los que 3,5 son ayudas del Gobierno y sus organismos dependientes. Cuenta con una plantilla de 15 profesionales.

La Administración foral ha concedido en los dos últimos años 6,9 millones de subvenciones a Teder. El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo (1,4 millones) y el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (1 millón) concentran la gran mayoría de dichas ayudas.

El 69% de las subvenciones provienen de fondos Next Generation para financiar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Los ejes en los que se articula la estrategia son la transición verde y sostenible; la mejora de la eficiencia energética; la transición digital; y la competitividad.

En cuanto a las ayudas del Departamento de Desarrollo Rural, son fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para financiar estrategias de desarrollo rural participativo.