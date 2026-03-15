Cortada la NA-1300 por un desprendimiento de árboles y rocas

Mapa señalando el corte de la vía en el visor de incidencias en la carretera del Gobierno de Navarra. - 112 SOS NAVARRA

PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de árboles y rocas ha provocado este domingo el corte de la circulación en ambos sentidos de la carretera NA-1300 en el punto kilométrico 20.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del desprendimiento a las 13.05 horas. El corte de la vía afecta a los municipios de Larraun, Araitz y Betelu.

Personal de Obras Públicas del Gobierno de Navarra se encuentran trabajando en el lugar en estos momentos para restablecer la circulación.