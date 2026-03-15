Cortada la NA-1300 por un desprendimiento de árboles y rocas

Mapa señalando el corte de la vía en el visor de incidencias en la carretera del Gobierno de Navarra.
Mapa señalando el corte de la vía en el visor de incidencias en la carretera del Gobierno de Navarra. - 112 SOS NAVARRA
Europa Press Navarra
Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 17:14
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PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de árboles y rocas ha provocado este domingo el corte de la circulación en ambos sentidos de la carretera NA-1300 en el punto kilométrico 20.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del desprendimiento a las 13.05 horas. El corte de la vía afecta a los municipios de Larraun, Araitz y Betelu.

Personal de Obras Públicas del Gobierno de Navarra se encuentran trabajando en el lugar en estos momentos para restablecer la circulación.

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