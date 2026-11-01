Sufre un accidente en la AP-15 y se intercambia con el copiloto, que no tenía el carnet en vigor

Dos investigados tras sufrir un accidente en la AP-15 e intercambiarse con el copiloto, que no tenía el carnet de conducir en vigor. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de la Policía Foral de Navarra han procedido a la investigación de dos personas como presuntos autores de sendos delitos contra la seguridad vial. El operativo se desencadenó este sábado a mediodía a raíz de la colaboración ciudadana y el seguimiento continuo de los agentes en carretera.

Los hechos comenzaron en torno a las 13.40 horas, cuando el Centro de Mando y Control (CMC) alertó de que un vehículo había sufrido una salida de vía a la altura del punto kilométrico 32 de la AP-15 (sentido sur). A pesar del impacto, el turismo logró reincorporarse a la calzada y continuó su marcha abandonando el lugar, por lo que no fue localizado al llegar las patrullas.

Los agentes establecieron un dispositivo de espera en las vías cercanas, lo que dio sus frutos pocos minutos después, momento en el que el vehículo accidentado fue localizado en la carretera NA-160, por lo que los agentes procedieron a darle el alto reglamentario.

En el interior del turismo viajaban dos personas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que el conductor actual carecía de permiso de conducir en vigor al haber perdido la totalidad de los puntos. Por su parte, el copiloto -que resultó ser el conductor que había sufrido previamente el accidente en la AP-15- le había cedido el volante para que "probara" el automóvil a sabiendas de que no podía conducir legalmente.

Por tales motivos, se han instruido diligencias en calidad de investigado al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, y al copiloto en condición de cooperador necesario. Ambos arrojaron un resultado negativo en las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas. El copiloto terminó haciéndose cargo del vehículo.

Los dos implicados han sido citados para presentarse a juicio rápido en el Juzgado de Tudela.

Desde la Policía Foral se recuerda que la seguridad vial "es una responsabilidad compartida". Permitir, facilitar o ceder el vehículo a una persona a sabiendas de que carece de permiso de conducir en vigor (ya sea por pérdida de puntos, retirada judicial o por no haberlo obtenido nunca) "no es una simple imprudencia, sino un acto delictivo". En estos casos, el ordenamiento jurídico considera al titular o acompañante como "cooperador necesario" del delito contra la seguridad vial, lo que conlleva la apertura de diligencias penales y la exposición a las mismas penas que el propio conductor.