Sufre un accidente al huir de la policía tras ser interceptado circulando en sentido contrario en Tudela

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta ha resultado herido este miércoles al sufrir un accidente mientras huía de los agentes de Policía Local que le habían dado el alto por circular en sentido contrario entre la calle Terraplén y Ruiz de Conejares, en Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 7 horas una motocicleta procedente de calle Terraplén circulaba en sentido contrario hacia la calle Ruiz de Conejares, momento en el que se cruzó con un patrulla que procedió a darle el alto.

El conductor hizo "caso omiso", cruzó el puente de la vía en dirección contraria, circulando por Paseo del Cristo dirección al camino viejo de Castejón.

Los agentes pusieron luces y sirenas y comprobaron que la matrícula de la motocicleta carecía de seguro obligatorio y tenía caducada la inspección técnica de vehículos, pudiendo ser el motivo por el que su conductor huía. Los agentes perdieron de vista al conductor, que circulaba a "fuerte velocidad", y volvieron al casco urbano.

Treinta minutos después se tuvo conocimiento, a través de una patrulla, de que unos 6 kilómetros más adelante de donde los agentes le habían perdido la pista se había localizado siniestrada la motocicleta, observándose una huella de frenada de alrededor de 100 metros.

Al escuchar "los quejidos de una persona", los agentes pudieron localizar al motorista, con fuerte dolor en pecho y cadera, y se movilizó una ambulancia medicalizada que lo trasladó al Hospital Reina Sofía.

El accidentado, varón de 22 años y que resultaba ser el titular de la motocicleta, fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones y se encuentra en la UCI, aunque fuera de peligro.

El herido manifestó a los agentes que lo auxiliaron y acompañaron que salió huyendo por las infracciones cometidas y porque carece de cualquier permiso de conducir. Los hechos han sido trasladados al Juzgado de Guardia de Tudela para su investigación.

Por otro lado, a las 23.30 horas se recibió la llamada de un vecino que indicaba que había un vehículo estacionado junto a un camino impidiendo el acceso a una caseta. Al encontrarse obstaculizando el acceso, se movilizó a la grúa municipal.

En esos momentos apareció el propietario del turismo, el cual carecía de permiso e indicó que el vehículo lo había dejado aparcado su pareja. En el registro del vehículo y del identificado, un varón de 35 años, se localizaron 4 gramos de speed, utensilios para su consumo y una navaja de caza que se retiró preventivamente. Fue propuesto para sanción por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

En otro orden de cosas, se ha comenzado una campaña de control de uso de tarjetas de personas con discapacidad, en la que se han controlado al menos 34 tarjetas, estando todas ellas correctas.