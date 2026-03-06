SUP Navarra considera un "brindis al sol" las iniciativas políticas sobre la seguridad en El Sadar

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha mostrado este viernes su "preocupación" ante "las iniciativas impulsadas tanto en el Parlamento de Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona que instan a que la seguridad del estadio de El Sadar sea asumida en exclusiva por la Policía Foral en todos los partidos y competiciones que allí se celebren".

En un comunicado, desde SUP Navarra han considerado que esta propuesta "constituye, en la práctica, un brindis al sol, fruto más de planteamientos políticos e ideológicos que de un análisis serio de la realidad operativa y de las necesidades reales que requiere la gestión de la seguridad en eventos deportivos de alta afluencia, como los encuentros del Club Atlético Osasuna".

"Queremos dejar claro que la Policía Foral es un cuerpo policial plenamente profesional, con el que la Policía Nacional mantiene una relación de colaboración y coordinación habitual y eficaz en Navarra. Precisamente, por respeto a su labor y a la realidad de su estructura actual, resulta evidente que no dispone en este momento del volumen de efectivos ni de los medios especializados necesarios para asumir en solitario la totalidad de los dispositivos de seguridad que exige un estadio de primera división, especialmente en partidos de alto riesgo", han añadido.

Según han continuado, la planificación y ejecución de este tipo de operativos "requieren importantes recursos humanos, unidades especializadas en control de masas, experiencia en dispositivos complejos y medios materiales específicos, capacidades que actualmente se garantizan mediante la participación de la Policía Nacional".

A juicio del SUP Navarra, "resulta preocupante que determinadas formaciones nacionalistas utilicen la seguridad pública como herramienta de debate político o simbólico, promoviendo resoluciones que saben de antemano que no responden a la realidad operativa ni a la disponibilidad real de recursos policiales".

"Asimismo, desde este sindicato queremos mostrar nuestro apoyo a las declaraciones realizadas por la delegada de Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, que ha defendido la actuación de la Policía Nacional y el trabajo desarrollado por los agentes en el dispositivo de seguridad del encuentro celebrado el pasado 21 de febrero", han remarcado.

Los policías nacionales que participan en estos operativos, según han apuntado desde el sindicato, "lo hacen con profesionalidad, proporcionalidad y con el único objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes, incluidos aficionados, trabajadores del club y ciudadanos".

SUP Navarra considera que "la seguridad no debe convertirse en un elemento de confrontación política, ni en un espacio para decisiones impulsadas por intereses partidistas".

"La seguridad ciudadana exige rigor, responsabilidad institucional y criterios estrictamente técnicos y profesionales. Por ello, instamos a las instituciones a actuar con responsabilidad y a evitar planteamientos simbólicos que no aportan soluciones reales, apostando en cambio por la cooperación y la coordinación entre cuerpos policiales, que es lo que verdaderamente garantiza la seguridad en eventos de gran afluencia", han subrayado.

Según han apuntado, "más allá de resoluciones políticas sin efectos prácticos, la Policía Nacional seguirá desempeñando su labor en los dispositivos de seguridad del estadio El Sadar mientras así lo requieran las necesidades operativas, como viene haciendo desde hace años con eficacia y profesionalidad".

A su juicio, "las decisiones sobre seguridad deben basarse en criterios técnicos y en la realidad de los recursos disponibles, y no en planteamientos políticos alejados del funcionamiento real de los dispositivos policiales".

"Por mucho que determinados sectores nacionalistas intenten convertir la presencia de la Policía Nacional en un debate político, la realidad es que nuestros agentes seguirán allí donde sean necesarios, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos y aficionados. Quien quiera usar la seguridad para hacer política, que sepa que la profesionalidad de la Policía Nacional no se negocia ni se sustituye por gestos partidistas", han concluido desde el sindicato.