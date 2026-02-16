Suplanta la identidad de su hermano mientras conduce sin carnet un vehículo con placas sin regularizar

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 36 años ha sido identificado este fin de semana en Tudela por suplantar la identidad de su hermano mientras conducía sin carnet un vehículo que portaba placas de matrícula extranjera que se encontraban sin regularizar.

Según han informado desde la Policía Local, a las 21.15 horas se identificó a dicho conductor, el cual se identificaba a través de la aplicación de MiDGT como usuario. Sin embargo, los agentes sospechaban que la persona no coincidía con la de la aplicación.

Fue trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, donde fue identificando plenamente, y se comprobó que había suplantado la identidad de su hermano dado que carecía de permiso de conducción. Por tal motivo se han instruido diligencias, además de quedar ingresado en calabozos por usurpación de identidad.

Por otro lado, a las 16.30 horas del viernes una mujer y su hijo se personaron en dependencias policiales, alegando que momentos antes, al pasar por el Ayuntamiento, un varón que circulaba en un patinete le ha propinado un puñetazo en la cabeza. A través de las cámaras de video vigilancia pudo observarse la agresión y al autor, el cual fue identificado por una agente. Se ha dado traslado de los hechos a Policía Foral, donde la agredida interpondrá denuncia tras realizarse parte de lesiones.

A las 00.30 horas se realizó una prueba de drogas con resultado positivo indiciario en THC, anfetaminas/metanfetaminas y cocaína al conductor de un vehículo de movilidad personal que se encontraba circulando por la acera. La prueba ha sido enviada al laboratorio hasta su confirmación, y del vehículo se hizo cargo un familiar. Da la circunstancia que esta misma persona fue sometida a la misma prueba cinco días antes, teniendo el mismo resultado.

Por otro lado, en las proximidades de calle Herrerías se localizó a dos menores de edad que se encontraban realizando pintadas con un rotulador. Uno de los identificados aceptó ser el autor de los hechos, motivo por el que se informó a sus padres de lo acontecido además de la interposición de denuncia por Ordenanza Cívica.

También en la zona del casco viejo, se acudió a un local de ocio dado que un joven de 24 años había sufrido la agresión de otro varón, el cual le había golpeado con una botella en la cabeza. Manifestó no conocer al presunto agresor, por lo que acudió al centro de salud para la cura de las heridas y posterior interposición de denuncia.

El domingo, un ciudadano observó cómo un joven montado en una motocicleta se había accidentado contra la luna de un comercio, rompiéndola por completo. El conductor se dio a la fuga y dejó la motocicleta estacionada en una calle próxima. Gracias a varios testigos que observaron lo sucedido, se pudo localizarse al conductor, el cual carecía de permiso de conducción.

Por estos motivos, se ha realizado atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. Del mismo modo, se dio aviso al titular del comercio, quedándose al cargo de los daños sufridos y posterior reclamación al seguro del causante.

A las 17 horas solicitaron ayuda los padres de una menor de 15 años que no había vuelto al domicilio desde el día anterior. La joven pudo ser localizada en el rellano del domicilio de su pareja, y fue enviada de nuevo con sus progenitores.