El Supremo inadmite un recurso del Gobierno foral a una sentencia que anulaba parte de la orden de jornadas

Rueda de prensa del sindicato Steilas para valorar la inadmisión por parte del Tribunal Supremo de un recurso del Gobierno foral contra una sentencia del TSJN sobre una orden foral de jornada escolar. - STEILAS

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso presentado por el Gobierno de Navarra contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anulaba tres artículos de una orden foral de Educación sobre la regulación de los tipos de jornada escolar en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial.

La sentencia del TSJN estimaba parcialmente un recurso presentado por el sindicato Steilas, considerando que se daba a las familias un poder de veto en el trámite de solicitud de cambio de jornada y que ello vulneraba normas de rango superior, como la LOE.

El sindicato Steilas ha celebrado que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Navarra "sin entrar siquiera a valorar el fondo de la cuestión".

Steilas ha explicado que durante los cursos 2021-22 y 2022-23, en distintos procesos de participación, en mesas sectoriales y en el Consejo Escolar de Navarra, "advertimos a los distintos responsables educativos sobre el uso indebido y abusivo de sus competencias para elaborar una norma que no se ajustaba al marco normativo vigente, así como de los riesgos que entrañaba para el sistema educativo". "Estas advertencias también fueron trasladadas públicamente a través de los medios de comunicación", ha señalado.

Pese a ello, la organización sindical ha afirmado que, "de una manera torticera e intencionada, el consejero Gimeno y su equipo, una vez más, impusieron la orden desoyendo todas las objeciones planteadas, y obligaron a los centros a iniciar procesos de votación si querían mantener la jornada continua". "No podemos olvidar que entonces todos los sindicatos de la educación pública navarra denunciamos y nos posicionamos en contra de esta normativa, alertando de su inconsistencia y del carácter impositivo de la medida. Sin embargo, ha sido Steilas quien ha llegado hasta el final y hemos conseguido parar esta incongruencia, actuando con responsabilidad como sindicato mayoritario de la educación pública", ha afirmado.

El sindicato ha asegurado que "con esta sentencia hemos logrado varias cuestiones clave: que la voz del claustro docente vuelva a ser decisoria en cambios de calado en la organización escolar; que el consejo escolar de cada centro, donde está representada toda la comunidad educativa, recupere su papel como máximo órgano decisorio; y que se haya bloqueado la disposición adicional tercera, que permitía extender en una hora diaria el horario docente o escolar sin ampliación de plantilla ni dotación económica". "Esta medida habría supuesto un recorte claro y evidente para el profesorado, además de fomentar desigualdades y competencia entre centros", ha señalado.

Además, el sindicato ha destacado que "se abre ahora una nueva oportunidad para que el Departamento de Educación redacte de nuevo el artículo 12.7, eliminando la exigencia del voto favorable de tres quintos del censo y estableciendo un sistema de mayoría simple". "La sentencia concluye que el Departamento de Educación se excedió en sus competencias al otorgar todo el poder de decisión a las familias, al margen del claustro docente y, en algunos casos, vetando al consejo escolar, máximo órgano representativo de la comunidad educativa", ha apuntado.

Steilas ha considerado que, "tal y como recoge la resolución judicial, la participación de las familias está suficientemente garantizada por un porcentaje nada desdeñable y que no puede privarse al profesorado ni al consejo escolar de su capacidad decisoria por no alcanzarse previamente los tres quintos de votos favorables".

El sindicato ha valorado la decisión judicial como "un logro del profesorado navarro por haber paralizado recortes horarios encubiertos, por haber devuelto voz y voto al claustro docente y por haber reafirmado que el consejo escolar es, en última instancia, el órgano decisorio en los procesos de especial relevancia para la comunidad educativa, donde también están representadas las familias".

Steilas ha afirmado que "está en manos del consejero de Educación comenzar por reconocer el grave agravio cometido". "De no hacerlo, resulta urgente que deje de prevaricar, asuma sus responsabilidades y dimita, dando paso a una nueva consejería en la que el profesorado y los centros educativos sean la verdadera prioridad del sistema", ha señalado.