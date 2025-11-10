Taberna dice que el proyecto de medidas fiscales "no está maduro" y que se sigue "dialogando y negociando"

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha afirmado este lunes que el proyecto de medidas fiscales para 2026 "no está maduro como para remitirlo al Parlamento" y que se sigue "dialogando y negociando" al respecto.
"Son malas consejeras las prisas, lo que es evidente es que, de momento, no está el tema maduro como para remitirlo al Parlamento", ha señalado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación después de un acto institucional.
En cuanto al proyecto, que contempla "básicamente el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, sin menoscabo de que pueda también tener repercusión en otros impuestos", ha remarcado que "lo que se hace es seguir negociando y seguir hablando".
"Y no hay límite de fecha", ha subrayado, tras añadir que "el año acaba el 31 de diciembre" y que "las medidas fiscales se podrían aprobar en cualquier fecha". "Luego ya se estudiará carácter retroactivo o no carácter retroactivo", ha apuntado.
En este sentido, ha incidido en que "seguimos dialogando, seguimos negociando, y esperemos que haya una mayoría parlamentaria que sea capaz de hacer una reforma que procure equidad, procure progresividad, a la vez que procure también una mejora de la carga impositiva".
Sin embargo, Taberna ha destacado que "lo que tenemos en plazo son los Presupuestos", que tienen "la mayoría requerida" y se van a aprobar "a fecha de final de año". "Y por lo tanto, yo creo que esa es una buena noticia", ha subrayado.