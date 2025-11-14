Taberna reivindica la participación de trabajadores en la transformación industrial de Navarra

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha recibido en el Palacio de Navarra a una delegación de Comisiones Obreras compuesta por Francisco San José, secretario general de la Federación de Industria de CCOO; Raquel Márquez, responsable de Política Industrial de CCOO a nivel federal; Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra; y Eva Ciáurriz, secretaria general de Industria de CCOO en Navarra. Durante el encuentro, ambas partes han analizado la situación actual del sector industrial en la Comunidad foral.

Taberna ha destacado que Navarra sigue siendo una referencia industrial en el conjunto del país, con un sector que aporta cerca del 30% del PIB. Asimismo, ha reivindicado el papel central de la industria y de la clase trabajadora en el progreso de la Comunidad foral: "La fortaleza industrial de Navarra no se entiende sin las manos, la inteligencia y el compromiso de sus trabajadoras y trabajadores. Son ellas y ellos quienes, día a día, sostienen nuestra economía y la hacen avanzar", ha afirmado.

Asimismo, el vicepresidente ha remarcado que la industria constituye un elemento esencial de la identidad productiva de Navarra y ha recordado que" este dinamismo se refleja en las exportaciones, la inversión en I+D+i y unos salarios medios superiores a la media estatal". "La industria genera cohesión social, empleo estable y derechos laborales. Es, en definitiva, uno de los pilares que sustentan la calidad de vida de nuestra comunidad", ha subrayado Taberna.

El vicepresidente ha puesto en valor el Plan de Empleo 2025-2028, fruto del diálogo social entre el Gobierno de Navarra, los sindicatos de clase CCOO y UGT, y la CEN. Según ha indicado, el Plan traza una hoja de ruta estructurado en cinco ejes: prevención de riesgos laborales, igualdad, competitividad, relaciones laborales y políticas activas de empleo.

Por otro lado, el vicepresidente ha anunciado que el Gobierno de Navarra está ultimando la nueva Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial. Entre sus medidas, la futura ley contempla la creación de una Mesa del Ecosistema Industrial, un órgano de gobernanza compartida en el que participarán los agentes relacionados con el I+D+i empresarial de Navarra.

Finalmente, Taberna ha subrayado que tanto el Plan de Empleo como la futura Ley Foral de Industria están alineados con la Estrategia Industrial Europea, cuyo objetivo es "reforzar la autonomía estratégica del continente, reducir las dependencias externas y acelerar la doble transición ecológica y digital". "Navarra se reconoce en esa Europa del trabajo que protege a sus sectores laborales e impulsa la modernización industrial sin poner en riesgo los avances conquistados por el movimiento sindical", ha concluido el vicepresidente.