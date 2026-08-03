Tafalla organiza un programa de actividades con motivo del eclipse solar del 12 de agosto

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tafalla ha diseñado un programa de actividades con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto. La programación combina patrimonio, cultura y divulgación científica y está pensada para todos los públicos, y para la ciudadanía local y visitantes que puedan acercarse a Tafalla para presenciar el eclipse.

Las actividades arrancarán este martes 4 de agosto a las 19 horas con una charla científica divulgativa que llevará por título 'Cómo ver un eclipse', impartida por Roberto García, en el Centro Cívico. La entrada es gratuita.

Además, desde el 9 hasta el 12 de agosto se realizarán visitas guiadas a la planta noble del Palacio de los Mencos. Serán el domingo 9, martes 11 y miércoles 12 de agosto, en dos horarios, a las 11 y a las 12.30 horas. El precio de las entradas será de 6 euros y se podrán adquirir en la web del Ayuntamiento.

También se realizarán visitas guiadas al casco histórico y a la maqueta del Palacio Real de Tafalla. Serán el lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto. Esta actividad partirá desde la puerta del Ayuntamiento a las 12 horas. Las entradas también estarán disponibles en la web municipal al precio de 3 euros.

La jornada del eclipse contará con una programación especial que combinará cultura, ciencia y entretenimiento para todas las edades. Conjugará las visitas al patrimonio tafallés, como la planta noble del Palacio de los Mencos, el casco histórico medieval y la maqueta del Palacio Real de Tafalla, además de cuentacuentos en castellano y euskera, y conciertos.

Asimismo, se ha habilitado un espacio de observación del eclipse al final de la calle Abaco conectada con la calle Miguel de Mezquiriz. El espacio dispone de un aforo máximo de 4.000 personas y de una capacidad de estacionamiento de hasta 1.270 vehículos. Habrá plazas reservadas a personas con diversidad funcional.

Las personas empadronadas en Tafalla podrán conseguir de manera gratuita una gafas para la observación a partir del martes 4 de agosto en los bajos del mercado municipal, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas, mostrando el DNI, hasta terminar las existencias. El Ayuntamiento dispondrá de 10.000 gafas.

Las personas no empadronadas podrán adquirir entrada al punto oficial a través de la web Eklipse. La entrada incluye las gafas de visionado. El día del eclipse se recomienda acudir con antelación y seguir las indicaciones del personal organizador.