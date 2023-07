El TAV, el Canal, y mejoras para autónomos y pequeñas empresas, entre las propuestas del PPN en el programa del 23J

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista del PP por Navarra al Congreso y el Senado, Sergio Sayas y Amelia Salanueva, respectivamente, han presentado este lunes las propuestas del Partido Popular de Navarra que conformarán el programa de las elecciones generales del 23 de julio, como el impulso al Tren de Alta Velocidad (TAV), el Canal de Navarra, o mejoras para autónomos y pequeñas empresas, entre otras.

En una rueda de prensa, Sayas ha explicado que desde Navarra, los 'populares' ya están empezando a elevar propuestas para la elaboración del programa con el que la formación a nivel nacional va a concurrir a las elecciones del 23 de julio.

Estas propuestas, según ha dicho, han surgido a raíz de las diferentes reuniones mantenidas entre el PPN y distintos colectivos, fundamentalmente del ámbito económico, social, de seguridad, sanitario, y de políticas sociales y de discapacidad, así como autónomos. A lo largo de la campaña, además, se mantendrán encuentros con el sector educativo y agroalimentario. Todas esas propuestas, ha indicado Sayas, serán derivadas al programa nacional, que será presentado, previsiblemente, a lo largo de esta semana.

"Navarra es una comunidad que no se conforma con tener voz en Madrid, Navarra quiere influir, quiere estar en la toma de decisiones, y donde se toman las decisiones es en el Gobierno de España", ha señalado Sayas, que ha añadido que a la Comunidad foral "le va a ir bien" si el presidente es el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Además, ha subrayado que "la única forma de hacer presidente a Feijóo es votar al PP". "Quien quiera que gobierne el PP solo puede votar al PP, porque Feijóo solo se presenta en una candidatura, que es la del Partido Popular", ha afirmado.

En cuanto a las propuestas, Sayas ha apuntado que el sector económico está "preocupado" por las infraestructuras, pues son "vitales" para la competitividad de Navarra. "Entre las demandas que se nos han trasladado hay una capital, el Tren de Alta Velocidad, que ayuda a conectar nuestra comunidad no solo con la capital de España, sino también con la Unión Europea", ha remarcado.

Otra de las materias planteadas tiene que ver con el aeropuerto, la autovía de Madrid y las conexiones que tiene Navarra, "que son deficitarias". En este sentido, Sayas ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha apostado por Navarra, ha dado la espalda a nuestra comunidad", si bien el compromiso de un posible Gobierno de Feijóo con las infraestructuras de la Comunidad foral va a ser "claro".

Por otro lado, ha añadido que los "grandes olvidados" y "perjudicados" por el Gobierno de España tras la pandemia han sido los autónomos y las pequeñas empresas, las cuales son "vitales para el tejido empresarial" de Navarra.

En materia de ganadería e industria agroalimentaria, "vital para el presente y el futuro" de la Comunidad foral pues "más del 70% del producto agrícola congelado que se exporta en España es producto de empresas navarras", ha considerado que es "importante apostar por el Canal de Navarra, al que Sánchez ha dado la espalda de manera rotunda".

"Es la hora de España, es la hora de elegir un nuevo gobierno para España y solo hay dos alternativas: Feijóo o Sánchez. Quien no quiera más tiempo de Sánchez solo tiene una alternativa, elegir al PP", ha concluido.

Por su parte, Salanueva ha criticado que "ya sabemos lo que ha dado de sí el 'sanchismo' en Navarra, ya sabemos cómo ha utilizado a Navarra como laboratorio de pruebas". "Pedimos todo lo contrario de lo que ha hecho Sánchez, que es respeto a los navarros, a los españoles, y que no nos tomen por tontos, que no nos vuelvan a engañar", ha reivindicado, tras añadir que "no podemos permitir que a Navarra se le vuelva a faltar el respeto".

"Solo hay dos opciones de Gobierno, Sánchez o Feijóo, no hay otras opciones. Otros podrán sumar, restar o dividir, pero las únicas opciones reales son Sánchez y Feijóo", ha dicho Salanueva, que ha remarcado que "hemos visto los laboratorios de pruebas en materias tan importantes como los pactos con Bildu y no los podemos olvidar, porque se volverán a producir y volverán a marcar la agenda en esta tierra".

Así, ha apostado por la libertad de educación, ya que la ley Celaá, "que el PP se ha comprometido a derogar, ha atacado directamente a la libertad de los padres para elegir el modelo que quieren para sus hijos". Algo que, a su juicio, ha tenido consecuencias "muy graves" en Navarra, por ser "una de las comunidades donde mayor número de conciertos hay a todos los niveles".

Por otro lado, y ante la situación "dramática" de la Atención Primaria, Salanueva ha defendido la creación de mil plazas extra de puestos MIR en Atención Primaria. También ha apostado por impulsar la salud mental, fundamentalmente entre jóvenes, con un plan especial de atención al suicidio.

"Sánchez se ha dedicado a mentir, a engañar, a liberar independentistas, a poner en todas las instituciones a personas de su cuerda para tener un asalto absoluto a las instituciones españolas", ha afirmado, para a continuación asegurar que "eso va a cambiar" y que desde el PP "ofrecemos verdad, palabra, huir del Gobierno de la mentira y ofrecer un Gobierno de seriedad, hablando claro en lo positivo y en lo negativo". Por todo ello, ha reclamado que "nadie se quede sin votar".

En respuesta a los medios de comunicación sobre una posible interferencia de los Sanfermines con las votaciones, Sayas ha señalado que Sánchez "ha convocado estas elecciones para desmovilizar el voto", si bien "los navarros tenemos muchas ganas de fiesta y de que lleguen los Sanfermines, pero tenemos todavía más, si cabe, de echar a Sánchez". "No hay verano, ni fiestas de San Fermín que nos hagan evitar las ansias que tenemos de acabar con el peor gobierno para los intereses de Navarra que ha habido en la historia democrática de nuestro país", ha señalado, tras considerar que habrá "tiempo" tanto para disfrutar de las fiestas como para acudir a las urnas.

Preguntado por la reforma laboral, Sayas ha respondido que "ese tema está demasiado explicado ya, reiterado muchas veces". "Me remito a los tuits que escribí el otro día sobre esta materia", ha señalado, para a continuación añadir que "de este tema ya he hablado tanto de él, que tiene todas las respuestas en la hemeroteca".