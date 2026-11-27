PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre será escenario el 6 de enero de 2027 del concierto de Año Nuevo 'De Pamplona al corazón de Viena', una función que contará con orquesta, coros, bailarines, director y solistas navarros.

Quedan las últimas localidades a la venta tanto en taquilla como en la web del teatro, www.teatrogayarre.com. El concierto será a las 19 horas.

En el espectáculo participarán más de 100 músicos, cantantes y bailarines navarros: la Orquesta Sinfonía Navarra Filarmónica, el Coro de la AGAO (Asociación Gayarre Amigos de la Ópera), la Coral de Cámara Aizaga de Pamplona, el tenor José Luis Sola y su hija, la soprano Selma Sola, y la escuela de danza ARTénier de Pamplona, bajo la batuta de Javier Echarri López.

El concierto está pensado para todos los públicos. Serán 90 minutos sin descanso con un repertorio que va de la ópera a los villancicos y los valses, con danza y sorpresas en el escenario.

El espectáculo está planteado como un recorrido musical que parte de Navarra y termina en Viena. La primera parte reúne arias, coros y piezas sinfónicas de algunas de las páginas más brillantes del repertorio lírico, con la fuerza de dos grandes voces y una formación sinfónico-coral al completo.

A continuación sonará una selección de villancicos de compositores navarros junto a algunas de las melodías navideñas más queridas por el público, como homenaje al patrimonio musical de Navarra.

El cierre llevará al Gayarre el espíritu del concierto de Año Nuevo vienés con los grandes valses y polkas de la familia Strauss, acompañados de danza y de una puesta en escena pensada para sorprender y disfrutar en familia.

La iluminación, a cargo de Ikus Arte, acompañará el relato de la velada y dará protagonismo en cada momento a la orquesta, los coros y los bailarines.

Las localidades disponibles pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Gayarre y en su web, www.teatrogayarre.com, a un precio que va desde los 9,50 euros hasta los 19.

El concierto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra.