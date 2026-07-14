El Teléfono de Atención Ciudadana 010 funciona desde este miércoles en horario de verano, de 8 a 15 horas

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de Atención Ciudadana 010, 948 420 100 si se llama desde fuera de Pamplona o desde teléfono móvil, recupera desde este miércoles, una vez finalizadas las fiestas, su horario de verano.

Entre el 15 de julio y el 31 de agosto, el servicio atenderá las llamadas, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas; los sábados y domingos, no hay servicio.

Los registros municipales recuperan su horario de atención a la ciudadanía este miércoles. El registro central del Palacio del Condestable (calle Mayor, 2), y los registros auxiliares, estarán abiertos al público en horario de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Además, siempre está disponible el registro telemático de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, habilitado de lunes a domingo de 0 a 24 horas. La Casa de las Mujeres abre sus puertas también este miércoles, hasta el 31 de julio, de lunes a sábado, de 9.30 a 14.30 horas.

Ya el jueves, la Casa de la Juventud, en la calle Sangüesa 30, reabre en horario de 10.30 a 13.30 y de 16 a 21, de lunes a viernes; y también el centro especializado en el recorte de la brecha digital de género, EMATIC (calle Compañía, 19), en horario de lunes a viernes de 9 a 14, hasta el 15 de septiembre incluido.